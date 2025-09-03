JPMORGAN stuft SAP SE auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Analyst Toby Ogg passte nach den Zweitquartalszahlen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzungen für den Software-Entwickler um die Ergebnisse, Wechselkurse und die Prognosen für den weiteren Geschäftsverlauf an./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 11:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 18:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 231,3EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
