    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft SAP SE auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Analyst Toby Ogg passte nach den Zweitquartalszahlen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzungen für den Software-Entwickler um die Ergebnisse, Wechselkurse und die Prognosen für den weiteren Geschäftsverlauf an./rob/bek/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 11:00 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 18:00 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 231,3EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Toby Ogg
    Analysiertes Unternehmen: SAP SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 290
    Kursziel alt: 290
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 290,00, was eine Steigerung von +25,35% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft SAP SE auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Analyst Toby Ogg passte nach den Zweitquartalszahlen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzungen für den Software-Entwickler um …