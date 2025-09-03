JEFFERIES stuft Unilever PLC auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever nach einer Investorenkonferenz auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Das Geschäft mit Kosmetikprodukten und Hautpflege solle mittelfristig zwei Drittel zum Umsatz beitragen, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dafür müsste der Konzern in den kommenden Jahren Umsatz von geschätzten 15 Milliarden Euro hinzukaufen./rob/bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 54,91EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 39

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



