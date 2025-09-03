Kodiak Copper gibt Privatplatzierung in Höhe von 7 Millionen Dollar bekannt

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

3. September 2025 – Vancouver, British Columbia – Kodiak Copper Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kodiak“) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt bekannt, dass es mit Canaccord Genuity Corp. als Konsortialführer (der „Konsortialführer“) eine Vereinbarung über eine Privatplatzierung im Rahmen eines „Bought Deal“ mit einem Bruttoerlös für das Unternehmen von insgesamt etwa 7 Millionen Dollar (das „konsortialgeführte Angebot“) geschlossen hat. Das konsortialgeführte Angebot umfasst:

(i) 5.000.000 Charity-Flow-Through-Einheiten (die „Charity-FT-Einheiten“), die im Rahmen einer Charity-Vereinbarung ausgegeben werden, wobei jede Charity-FT-Einheit aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“) besteht, die beide als „Flow-Through-Aktien“ (im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Kanada)) gelten, zu einem Preis von 1,00 $ pro Charity-FT-Einheit („Ausgabepreis der Charity-FT-Einheit“) für einen Bruttoerlös von 5 Millionen Dollar; und

(ii) 3.226.000 Einheiten (die „HD-Einheiten“), bestehend aus einer Nicht-Flow-Through Stammaktie und einem halben übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“) zu einem Preis von 0,62 $ pro HD-Einheit (der „HD-Einheiten-Ausgabepreis“) für einen Bruttoerlös von ca. 2 Millionen Dollar.

Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option zum Kauf zusätzlicher Charity-FT-Einheiten (die „Konsortialbankenoption“ und zusammen mit dem Konsortialangebot das „Angebot“) für einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 1.050.000 CAD gewährt, die bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann.

Jeder im Rahmen des Angebots auszugebende Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Nicht-Flow-Through Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,95 $ innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum.

Der Nettoerlös aus der Ausgabe der HD-Einheiten wird für Betriebskapital, allgemeine Unternehmenszwecke und die Weiterentwicklung des Projekts des Unternehmens in Arizona verwendet. Das Unternehmen wird einen Betrag in Höhe des Bruttoerlöses, den das Unternehmen aus dem Verkauf der Charity FT-Einheiten erzielt hat, gemäß den Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes (Kanada) verwenden, um förderfähige „kanadische Explorationsausgaben” zu tätigen, die als „Flow-Through-Ausgaben für den Abbau kritischer Mineralien” gelten, wie beide Begriffe im Einkommensteuergesetz (Kanada) definiert sind (die „qualifizierten Ausgaben”) im Zusammenhang mit den Projekten des Unternehmens in British Columbia bis spätestens 31. Dezember 2026 verwenden und alle qualifizierten Ausgaben zugunsten der Zeichner der Charity-FT-Einheiten mit Wirkung zum 31. Dezember 2025 aufgeben. Für den Fall, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, auf die qualifizierten Ausgaben zu verzichten, und/oder die qualifizierten Ausgaben von der Canada Revenue Agency reduziert werden, wird das Unternehmen jeden Zeichner von Charity-FT-Einheiten für alle zusätzlichen Steuern entschädigen, die dieser Zeichner aufgrund des Versäumnisses des Unternehmens, wie vereinbart auf die qualifizierten Ausgaben zu verzichten, zu zahlen hat.