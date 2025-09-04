Patriot erzielt weitere Fortschritte im Genehmigungsverfahren des Lithiumprojekts Shaakichiuwaanaan

Highlights

- Die Genehmigungen für das Projekt Shaakichiuwaanaan verlaufen planmäßig und kommen gut voran.

- Die Planungsphase des Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungsprozesses auf Bundesebene ist nun offiziell abgeschlossen und endete mit der Veröffentlichung der Tailored Impact Statement Guidelines und eines detaillierten Genehmigungsplans für das Lithiumprojekt Shaakichiuwaanaan durch die Impact Assessment Agency of Canada (IAAC).

- Der Genehmigungsplan entspricht dem zuvor geschätzten und gemeldeten Gesamtzeitplan für die Minengenehmigung des Unternehmens.

- Dieses Verfahren auf Bundesebene wird parallel zum bereits laufenden Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungsprozesses („ESIA“) auf Provinzebene ablaufen, wobei die Einreichung der dazugehörigen Verträglichkeitsstudie für Ende 2025 geplant ist, der entsprechende Antrag auf Bundesebene soll kurz danach eingereicht werden.

- Die Einreichung der ESIA wird von einer über drei Jahre dauernden soliden grundlegenden Umweltstudien und umfangreichen Konsultationen mit der Gemeinschaft gestützt.

Ken Brinsden, CEO und President von Patriot, sagt: „Im Rahmen des bisherigen Genehmigungsverfahrens verlief die Zusammenarbeit mit den Cree, den Provinzbehörden und den Bundesbehörden konstruktiv und zeitnah. Des Weiteren freuen wir uns, dass die Impact Assessment Agency of Canada bestrebt ist, doppelte Arbeit zu minimieren und sicherzustellen, dass die Arbeit, die zur Bewertung durch die Cree und auf der Provinzebene geleistet wurde, in vollem Umfang genutzt wird.

„Der Arbeitsaufwand, der bereits von Patriot geleistet wurde, um sicherzustellen, dass Shaakichiuwaanaan in der globalen Lithium-Rohstofferschließungspipeline gut positioniert ist, kann nicht unterschätzt werden. Der Übergang des Projekts von der Entdeckung und der Abgrenzung einer weltweit bedeutsamen Ressource zum bevorstehenden Minengenehmigungsprozess in weniger als vier Jahren ist eine bemerkenswerte Leistung, die sowohl die Qualität des Projekts als auch die Exzellenz des Teams dahinter demonstriert.“

3. September 2025 – Montreal, QC, Kanada. 4. September 2025 – Sydney, Australien / IRW-Press /Patriot Battery Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Patriot“)(TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich, ein Update zum Genehmigungsprozess für das zu 100 % unternehmenseigene Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan (das „Konzessionsgebiet“ oder das „Projekt“), in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec zu geben. Der Spodumen-Pegmatitkörper CV5, auf den ein Großteil der MRE entfällt, ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar. In rund 14 km Entfernung befindet sich eine große Stromversorgungsleitung, die von einem Wasserkraftwerk gespeist wird. Der Pegmatit CV13 (der nicht im Umfang der ESIA des Unternehmens für CV5 enthalten ist) befindet sich weniger als 3 km entlang des geologischen Trends vom Pegmatit CV5, der zusätzliche Lithium-, Cäsium- und Tantalressourcen beherbergt (siehe Pressemitteilung vom 20. Juli 2025).

Abbildung 1: Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan und regionale Infrastruktur.

Projektgenehmigungsanträge auf Bundesebene und ESIA-Studien

Im Februar 2025 hat Patriot seine erste Projektbeschreibung für das Lithiumprojekt Shaakichiuwaanaan (Pegmatit CV5) bei der IAAC eingereicht, um formell die bundesstaatlichen Komponenten des Projektgenehmigungsverfahrens einzuleiten.

Im Zeitraum seit der Einreichung der ursprünglichen Projektbeschreibung hat das Unternehmen mit dem Federal Joint Assessment Committee (bestehend aus Vertretern der IAAC und der Cree Nation) zusammengearbeitet, und die IAAC hat ihre formelle Planungs- und öffentliche Kommentarphase durchgeführt. Im August 2025 wurden von der IAAC für das Projekt die Tailored Impact Statement Guidelines, der Genehmigungsplan, der Kooperationsplan, der Indigenous Engagement and Participation Plan und der Public Participation Plan veröffentlicht. Dieser wichtige Meilenstein markiert den formellen Beginn der Verträglichkeitsprüfungsphase des Projekts auf Bundesebene.

Der öffentliche Hinweis auf die Fortschritte im Hinblick auf den IAAC-Zeitplan ist unter folgendem Link zu finden: https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/proj/89271

Das Verträglichkeitsprüfungsverfahren auf Bundesebene wird parallel zum Genehmigungsverfahren für das Projekt auf Provinzebene ablaufen, welches im Jahr 2023 begann. Es wird dabei das vorliegende Verfahren auf Provinzebene wirksam einsetzen, um die Anforderungen auf Bundesebene weitestgehend zu optimieren.

Das Unternehmen nimmt auch mit Interesse die Bemühungen der Bundesbehörden zur Kenntnis, Überlappungen zum Genehmigungsverfahren auf Provinzebene zu minimieren. Das Unternehmen beabsichtigt, engen Kontakt mit allen wichtigen Regierungsbehörden und den Cree zu halten, um ein sorgfältiges und rechtzeitiges Genehmigungsverfahren für das Projekt zu gewährleisten.

Übersicht zum Stand der Projektgenehmigung gesamt

Während eines Zeitraums von ungefähr 3 Jahren wurden plangemäß umfangreiche Feldprogramme zur Erhebung von Umweltbasisdaten und Konsultationen mit der Gemeinschaft durchgeführt, um die ESIA des Unternehmens (in Unterstützung des Verfahrens sowohl auf Bundes- als auch auf Provinzebene) zur Erschließung des Pegmatits CV5 zu untermauern.

Aufgrund des oben Gesagten in Verbindung mit der konstruktiven und zügigen Herangehensweise der Regulierungsbehörden bleiben die ESIA-Einreichungen auf Provinzebene weiterhin im Zeitplan und sollen Ende 2025 vorgelegt werden, wobei die ESIA auf Bundesebene kurz darauf folgen sollen.

Qualifizierter Sachverständiger / sachkundige Person

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Explorationsergebnisse aus dem Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo. zusammengestellt wurden, und geben diese angemessen wieder. Herr Smith ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und ein Mitglied des Ordre des Géologues du Québec (Geologist Permit number 01968) sowie der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (member number 87868). Er hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Herr Smith ist ein Executive und Vice President of Exploration bei Patriot Battery Metals Inc. und besitzt Stammaktien, Restricted Share Units (RSUs) und Performance Share Units (PSUs) des Unternehmens.

Herr Smith verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung, die Art der Lagerstätte und die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um sich als sachkundige Person gemäß dem Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (the JORC Code) zu qualifizieren. Herr Smith erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in dieser Pressemeldung in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, wiedergegeben werden.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Hartgestein-Lithiumexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebietes Shaakichiuwaanaan (früher als Corvette bekannt) konzentriert, das in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec, Kanada, liegt und ganzjährig über eine Allwetterstraße erreichbar ist und in der Nähe der regionalen Stromleitungsinfrastruktur liegt. Das Projekt beherbergt die weltweit größte[i] in Pollucit beherbergte Cäsium-Pegmatit-Mineralressource[ii] in den Zonen Rigel und Vega von 0,69 Mio. t mit 4,40 % Cs2O (angedeutet) und 1,70 Mio. t mit 2,40 % Cs2O (vermutet). Darüber hinaus beherbergt das Projekt eine konsolidierte Mineralressource, einschließlich der Cäsiumzonen Rigel und Vega, von insgesamt 108,0 Mio. t mit 1,40 % Li2O, 0,11 % Cs2O, 166 ppm Ta2O5 und 66 ppm Ga in der Kategorie angedeutet, und 33,4 Mio. t mit 1,33 % Li2O, 0,21 % Cs2O, 155 ppm Ta2O5 und 65 ppm Ga in der Kategorie vermutet, und gilt als die größte Lithium-Pegmatit-Ressource in Nord- und Südamerika und gehört zu den zehn größten der Welt.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com. Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca und www.asx.com.au finden.

Diese Pressemeldung wurde freigegeben von

„KEN BRINSDEN“

Kenneth Brinsden, President, CEO & Managing Director

Olivier Caza-Lapointe

Head, Investor Relations

T: +1 (514) 913-5264

E: ocazalapointe@patriotbatterymetals.com

Patriot Battery Metals Inc.

Suite 900 - 1801, McGill College

Montreal, QC, H3A 1Z4

www.patriotbatterymetals.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ oder „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze.

Alle Aussagen, die sich nicht auf aktuelle oder historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, und dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sie werden daher davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise durch Wörter wie „Plan“, „Erschließung“, „Wachstum“, „fortgesetzt“, „Absichten“, „Erwartungen“, „Strategie“, „Chancen“, „erwartet“, „Trends“, „Potenzial“, „Ausblick“, „Fähigkeit“, „zusätzlich“, „auf dem Weg“, „Aussichten“, „Durchführbarkeit“, „geschätzt“, „erreicht“, „verbessert“, „gestärkt“, „Ziel“, „wird“, „glaubt“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder Aussagen gekennzeichnet, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Informationen erwarteten abweichen können. Diese Risiken erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie sollten jedoch sorgfältig geprüft werden. Sollte sich eines dieser Risiken oder Ungewissheiten verwirklichen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Aufgrund der Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die mit zukunftsgerichteten Aussagen verbunden sind, sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle Faktoren und Annahmen enthält, die möglicherweise verwendet wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen auch Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und die sich in erheblichem Maße nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse und die Wachstumsaussichten des Unternehmens auswirken können. Zu den Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, und den Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten abweichen, gehört unter anderem die Fähigkeit, die Pläne in Bezug auf das Projekt des Unternehmens umzusetzen, einschließlich des Zeitplans und des Fortschritts des Genehmigungsverfahrens. Darüber hinaus sollten die Leser die detaillierte Erörterung der Risikofaktoren im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens, der auf SEDAR+ veröffentlicht wurde, lesen, um ein umfassenderes Verständnis der Risiken und Ungewissheiten zu erlangen, die sich auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens auswirken.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum dieses Dokuments. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Das Unternehmen schränkt alle seine zukunftsgerichteten Aussagen durch diese vorsorglichen Hinweise ein.

Erklärung der sachkundigen Person (ASX Listing Rule 5.23)

Die Mineralressourcenschätzung in dieser Pressemitteilung wurde vom Unternehmen in Übereinstimmung mit ASX Listing Rule 5.8 am 21. Juli 2025 gemeldet. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung keine von der sachkundigen Person überprüften neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der Pressemitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich verändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der sachkundigen Person dargestellt werden, nicht wesentlich gegenüber der ursprünglichen Pressemitteilung geändert wurden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

[i] Die Bestimmung basiert auf Mineralressourcendaten bis zum 11. Juli 2025, die aus vom Unternehmen offengelegten Unterlagen stammen.

[ii] Der Cutoff-Gehalt der konsolidierten MRE ist je nach Abbauverfahren und Pegmatit variabel (0,40 % Li2O im Tagebau, 0,60 % Li2O im Untertagebau bei CV5 und 0,70 % Li2O im Untertagebau bei CV13). Eine Gehaltsbeschränkung von 0,50 % Cs2O wurde für die Modellierung der Cäsiumzonen Rigel und Vega verwendet, die sich vollständig innerhalb der Tagebauform des Pegmatits CV13 befinden. Der Stichtag der MRE ist der 20. Juni 2025 (bis Bohrung CV24-787). Mineralressourcen sind keine Mineral- oder Erzreserven, da sie keine Wirtschaftlichkeit demonstriert haben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

