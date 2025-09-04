Lieferung von CO₂-MVR-Kompressoren für ein Kombikraftwerk mit CCUS in Europa

Die für dieses Projekt zu liefernden Kompressoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Energieeffizienz. Durch die Verdichtung von Niederdruckdampf und dessen Umwandlung in Hochtemperaturdampf zur Wiederverwendung ermöglicht das MVR-System durch effiziente Wärmerückgewinnung eine erhebliche Senkung des Energieverbrauchs und der Betriebskosten (OPEX).

SEOUL, Südkorea, 4. September 2025 /PRNewswire/ -- Hanwha Power Systems gab bekannt, dass das Unternehmen im vergangenen Monat einen Auftrag über die Lieferung von CO₂-Kompressoren (Mechanical Vapor Recompression, MVR) für eine große Anlage zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid (Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS) unterzeichnet hat, die in einem neuen Kombikraftwerk in Europa eingesetzt werden soll.

Dieses Projekt ist von besonderer Bedeutung, da es die CCUS-Technologie in ein Kombikraftwerk der nächsten Generation einführt, das Kohlenstoffemissionen verringern soll. Die Anlage ist so konzipiert, dass CO₂-Emissionen in Echtzeit abgeschieden und behandelt werden können. Sie dürfte somit einen Meilenstein auf dem Weg zur Dekarbonisierung der Industrie darstellen. Die Aufnahme des kommerziellen Betriebs ist für Ende 2028 geplant.

Im Rahmen des CO₂-Abscheidungsprozesses sorgen die MVR-Kompressoren von Hanwha Power Systems für die Zuverlässigkeit des Systems, indem sie stabilen Hochtemperaturdampf an den sogenannten Stripper liefern – ein wichtiges Aggregat, das CO₂ von Aminlösungen trennt. Durch die Wiederverwendung von Niedertemperaturdampf, der während des Prozesses erzeugt wird, sorgt das System für kontinuierliche Abscheidungszyklen und senkt gleichzeitig den Gesamtenergieverbrauch und die Betriebskosten der Anlage.

Durch die Lieferung von Kompressoren für CCUS-Anwendungen hat Hanwha Power Systems sein Geschäftsportfolio auf den Markt der kohlenstoffarmen Stromerzeugung ausgeweitet. Zusätzlich zur Kohlenstoffabscheidung bietet das Unternehmen eine vollständige Palette von CO₂-Kompressionslösungen mit einem Druck von mehr als 150 bar an, die die Speicherung (Enhanced Oil Recovery (EOR), Sequestrierung), die Nutzung und den Transport unterstützen und Kunden den Zugang zu umfassenden Lösungen für die gesamte CCUS-Wertschöpfungskette ermöglichen.

Gi-hoon Do, Leiter der Equipment Business Division bei Hanwha Power Systems, erklärte: „Dieses Projekt beweist unsere Wettbewerbsfähigkeit im aufstrebenden Bereich der CCUS und positioniert uns als zuverlässigen Technologieführer. Hanwha Power Systems wird auch in Zukunft sein technologisches Know-how und seine Umsetzungskompetenz nutzen, um ein wichtiger Partner bei der Erreichung der globalen Klimaneutralitätsziele zu sein."

