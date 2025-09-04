Costa Rica Trade & Investment Summit 2025 positioniert das Land als regionale Drehscheibe für globale Unternehmen

Fünf Tage lang werden mehr als 1.000 costaricanische und multinationale Unternehmen mit 400 internationalen Einkäufern und Investoren aus 45 Ländern zusammentreffen. Auf dem Programm stehen mehr als 3.700 Geschäftstreffen, Investitionsrunden, Besuche von Gewerbegebieten und Networking-Möglichkeiten.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 4. September 2025 /PRNewswire/ -- Diese Woche findet in Costa Rica der Costa Rica Trade & Investment Summit 2025 statt, eine hochrangige Veranstaltung, die die einflussreichsten Akteure des internationalen Handels und der Investitionen an einem Ort zusammenbringt. Organisiert von der Trade and Investment Promotion Agency of Costa Rica (PROCOMER) , stellt diese Veranstaltung einen Meilenstein dar, da sie zum ersten Mal Exporte und ausländische Direktinvestitionen in einem einzigen Raum zusammenfasst.

„Diese Veranstaltung ist ein Beweis dafür, dass Costa Rica bereit ist, sich dem Wettbewerb zu stellen und eine Führungsrolle zu übernehmen. Wir haben einen Raum geschaffen, um Investitionsprojekte anzuziehen, die Verbindungen, Beschäftigung und Nachhaltigkeit schaffen, und gleichzeitig unser Exportangebot für die anspruchsvollsten Märkte zu fördern. Dies ist die neue Vision der Länderförderung: ehrgeizig, strategisch und zukunftsorientiert", sagte Laura López, Generaldirektorin von PROCOMER.

Dieses Treffen stellt auch die Weiterentwicklung der historischen Buyers Trade Mission (BTM) dar, einer Veranstaltung, die seit mehr als 25 Jahren Tausende von costaricanischen Exportunternehmen mit internationalen Käufern zusammenbringt. Heute vereint der Costa Rica Trade & Investment Summit in einem robusteren und weitreichenderen Format die Exportförderung und die Anziehung ausländischer Direktinvestitionen in einer einzigen Plattform.

An der Eröffnungszeremonie nahmen Manuel Tovar, Minister für Außenhandel, und Laura López, Generaldirektorin von PROCOMER, sowie internationale Delegationen und Vertreter des Wirtschaftssektors teil.

Die Teilnehmer kommen aus wichtigen Märkten wie Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Japan, Indien, den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Brasilien, Kolumbien, Spanien, Frankreich und Mittelamerika. Darüber hinaus umfasst das akademische Programm Vorträge von weltweit führenden Persönlichkeiten wie: