    Pressestimme

    'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Stopp der EU-Strafe gegen Google

    • EU stoppt Strafe gegen Google aus Angst vor Trump.
    • Brüssel zeigt Schwäche gegenüber US-Machtpolitik.
    • Europa muss digitale Infrastruktur massiv ausbauen.

    KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Stopp der EU-Milliardenstrafe gegen Google:

    "Die EU-Kommission hat in letzter Minute den großen Schlag gegen Googles Monopol bei Online-Werbung gestoppt - aus Angst vor Donald Trump. Brüssel zeigt damit eine alarmierende Schwäche: Die Kommission knickt vor einem US-Präsidenten ein, der auf Erpressung statt Partnerschaft und auf Machtpolitik statt auf Recht und Gesetz setzt. Es ist eine Entscheidung, die Europas Unfähigkeit offenbart, dem gefährlichen Duo aus US-Präsident und Big Tech die Stirn zu bieten und europäische Gesetze durchzusetzen. Die EU darf sich von dieser Tyrannei nicht einschüchtern lassen. Europa muss endlich erkennen: Die einzige Möglichkeit, die Erpressung zu stoppen, ist Widerstand mit so vielen anderen Ländern wie möglich. Zugleich muss Europa massiv in eigene digitale Infrastrukturen investieren - in Cloud, in Künstliche Intelligenz, in Halbleiter."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
