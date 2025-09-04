AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Krise in der Gastronomie:

"Die geplante dauerhafte Mehrwertsteuersenkung der schwarz-roten Bundesregierung für die Gastronomie von 19 auf sieben Prozent kann da eine Verschnaufpause sein. Die Maßnahme wird aber auch argwöhnisch beäugt. Zum einen, weil Schnellimbisse wie McDonalds genauso profitieren. Zum anderen, weil es als ausgemacht gilt, dass die Steuersenkung nicht überall 1:1 an die Kunden weitergegeben werden wird. Damit die Stimmung nicht endgültig kippt, muss nach einer Senkung der Mehrwertsteuer auch die Gastronomie einen Beitrag leisten. Mit zumindest einem günstigen Gericht auf der Speisekarte oder einem erkennbaren Preisnachlass bei einigen Getränken wäre schon viel gewonnen, damit die Reservierungen anziehen."




