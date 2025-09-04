    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Handelsblatt' zu angedrohten Lufthansa-Streik

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu angedrohten Lufthansa-Streik:

    "Liebe Lufthanseaten, rauft euch doch ein einziges Mal zusammen und seid kreativ! Zeigt, dass ihr euch ohne Arbeitskämpfe einigen könnt. Am Ende muss immer ein Kompromiss stehen - ob mit oder ohne Streik. Ein Abschluss ohne Arbeitskampf - es wäre eine Wohltat für alle, vermutlich auch für den einen oder anderen Piloten. Dass es anders geht, zeigt die Deutsche Bahn. Ja, die so viel gescholtene Bahn. Wie die Lufthansa sind der Staatskonzern und die Fahrgäste leidvoll durch viele und teils endlose Streiks gegangen. Doch Anfang des Jahres gelang es der Gewerkschaft EVG und dem Management, in nur drei Wochen und ohne einen Ausstand einen neuen Tarifabschluss zu vereinbaren."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
