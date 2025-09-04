    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Stuttgarter Zeitung' zu Militärparade in Peking

    • Größte Militärparade Chinas zeigt Machtbündnis.
    • Xi, Putin und Kim senden Botschaft an die USA.
    • Ukraine-Konflikt spielt bei Parade kaum Rolle.

    STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Militärparade in Peking:

    "Für manch einen wirkt das wie ein Foto aus dem Gruselkabinett. Bei der größten Militärparade in der Geschichte der Volksrepublik China stehen die Lenker von China, Russland und Nordkorea Seit an Seit und bestaunen Kriegsgerät aus chinesischer Produktion. Die drei setzen damit eine ganz bewusste Botschaft ab. Es ist das erste Mal, dass Xi Jinping, Wladimir Putin und Kim Jong Un gemeinsam solch ein Signal senden. Mit der Ukraine, dem vorherrschenden außenpolitischen Thema in Europa, hat das nicht viel zu tun. Dafür interessiert sich maximal ein Drittel der auf dem Podium Vertretenen. Es ist eine Botschaft an die USA, dass es ein Gegengewicht gibt zur amerikanischen Vorherrschaft. Und es ist ein Signal an die restliche Welt."/DP/jha





    dpa-AFX
