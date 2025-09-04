Pressestimme
'Nürnberger Nachrichten' zu alten Männern in der Politik
Für Sie zusammengefasst
- Alte Männer in der Politik vertreten überholte Thesen.
- Wunsch nach weiblicher Führung für überlegte Entscheidungen.
- Machtspiele dominieren, statt konstruktiver Politik.
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu alten Männern in der Politik:
"Der windige Immobilienmogul aus New York, der Ex-Geheimdienstler aus Moskau und der altgediente Parteifunktionär aus Peking vertreten längst überholte Thesen, die sie von Jugend an verinnerlicht haben. Der Stärkste, der Ruppigste gewinnt, lautet das auf den Punkt gebracht. (...) Wie sehr würde man sich wünschen, dass ihre Staaten von Frauen regiert werden, die im Zweifelsfalle lieber noch einmal überlegen, ehe sie eine Entscheidung treffen."/DP/jha
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen