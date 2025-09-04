    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    US-Regierung hebt Schutzstatus von Venezolanern auf

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Regierung hebt Schutzstatus für Venezolaner auf.
    • Ziel: Ausreise forcieren, Migration kontrollieren.
    • Betroffen: Ca. 250.000 Menschen in den USA.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump erkennt bestimmten Venezolanern den Schutzstatus ab und will damit deren Ausreise forcieren. Venezuelas Rolle bei der "Förderung illegaler Migration" untergrabe die Bemühungen, die Grenze der USA zum Süden zu sichern und eine gesteuerte Migration zu ermöglichen, teilte das Heimatschutzministerium mit. Der temporäre Schutzstatus "ermutige" Menschen dazu, ohne gültige Papiere in die Vereinigten Staaten zu reisen.

    Der temporäre Schutzstatus war 2021 unter dem damaligen demokratischen Präsidenten Joe Biden eingeführt worden. Laut US-Medien sind von dem Vorhaben gut 250.000 Menschen betroffen, die sich mit Aberkennung der Sonderregel unrechtmäßig in den USA aufhalten würden./ngu/DP/zb





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    RSS-Feed abonnieren
