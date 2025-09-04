Aktie kaufen oder verkaufen
PSI AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Schöning - picture alliance / Bildagentur-online
Aktuelle Analystenmeinungen zur PSI AG Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die PSI AG Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PSI AG Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PSI AG Aktie beträgt 8,00€ EUR. Die PSI AG Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -70,20 %.
Analysten und Kursziele für die PSI AG Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Thorsten Renner
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|GSC Research
|40,00€
|+48,98 %
|-
0,00 %
-6,28 %
-5,29 %
-11,09 %
+32,27 %
+16,87 %
+19,87 %
+126,58 %
+459,38 %
ISIN:DE000A0Z1JH9WKN:A0Z1JH
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte