adesso Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur adesso Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die adesso Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die adesso Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die adesso Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der adesso Aktie beträgt 97,40€ EUR. Die adesso Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,21 %.
Analysten und Kursziele für die adesso Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Dr. Adam Jakubowski
|-
|-
|-
|JEFFERIES
|95,00€
|+9,45 %
|14.08.2025
|BERENBERG
|137,00€
|+57,83 %
|14.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|160,00€
|+84,33 %
|14.08.2025
|JEFFERIES
|95,00€
|+9,45 %
|27.08.2025
ISIN:DE000A0Z23Q5WKN:A0Z23Q
