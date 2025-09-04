    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadesso AktievorwärtsNachrichten zu adesso

    adesso Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: adesso SE

    Aktuelle Analystenmeinungen zur adesso Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die adesso Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die adesso Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die adesso Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der adesso Aktie beträgt 97,40 EUR. Die adesso Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,21 %.

    Analysten und Kursziele für die adesso Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Dr. Adam Jakubowski - - -
    JEFFERIES 95,00 +9,45 % 14.08.2025
    BERENBERG 137,00 +57,83 % 14.08.2025
    WARBURG RESEARCH 160,00 +84,33 % 14.08.2025
    JEFFERIES 95,00 +9,45 % 27.08.2025

    adesso

    +0,12 %
    +5,02 %
    +13,22 %
    -2,08 %
    +42,34 %
    -27,76 %
    +22,05 %
    +372,49 %
    -58,62 %
    ISIN:DE000A0Z23Q5WKN:A0Z23Q



