freenet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur freenet Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die freenet Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die freenet Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die freenet Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der freenet Aktie beträgt 27,44€ EUR. Die freenet Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,64 %.
Analysten und Kursziele für die freenet Aktie
|Bernstein
|39,00€
|+38,35 %
|-
|UBS
|30,00€
|+6,42 %
|06.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|39,00€
|+38,35 %
|06.08.2025
|BERENBERG
|32,00€
|+13,52 %
|07.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|34,00€
|+20,61 %
|07.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|39,00€
|+38,35 %
|08.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|15.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|26.08.2025
|BARCLAYS
|34,00€
|+20,61 %
|27.08.2025
+0,18 %
-1,40 %
-0,32 %
-0,35 %
+7,39 %
+30,86 %
+54,52 %
-2,23 %
+60,09 %
