freenet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur freenet Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die freenet Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die freenet Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die freenet Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der freenet Aktie beträgt 27,44€ EUR. Die freenet Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,64 %.