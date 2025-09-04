    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsfreenet AktievorwärtsNachrichten zu freenet

    freenet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur freenet Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die freenet Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die freenet Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die freenet Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der freenet Aktie beträgt 27,44 EUR. Die freenet Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,64 %.

    Analysten und Kursziele für die freenet Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Bernstein 39,00 +38,35 % -
    UBS 30,00 +6,42 % 06.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 39,00 +38,35 % 06.08.2025
    BERENBERG 32,00 +13,52 % 07.08.2025
    WARBURG RESEARCH 34,00 +20,61 % 07.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 39,00 +38,35 % 08.08.2025
    DZ BANK - - 15.08.2025
    DZ BANK - - 26.08.2025
    BARCLAYS 34,00 +20,61 % 27.08.2025

    freenet

    +0,18 %
    -1,40 %
    -0,32 %
    -0,35 %
    +7,39 %
    +30,86 %
    +54,52 %
    -2,23 %
    +60,09 %
    ISIN:DE000A0Z2ZZ5WKN:A0Z2ZZ

