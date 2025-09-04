Brenntag Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Brenntag Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Brenntag Aktie mit verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag Aktie beträgt 53,23€ EUR. Die Brenntag Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,96 %.