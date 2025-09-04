Aktie kaufen oder verkaufen
Brenntag Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Brenntag SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur Brenntag Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Brenntag Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag Aktie beträgt 53,23€ EUR. Die Brenntag Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,96 %.
Analysten und Kursziele für die Brenntag Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|48,00€
|-7,16 %
|-
|JPMorgan
|51,00€
|-1,35 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|50,00€
|-3,29 %
|-
|BAADER BANK
|85,00€
|+64,41 %
|04.08.2025
|JEFFERIES
|47,00€
|-9,09 %
|13.08.2025
|JEFFERIES
|53,00€
|+2,51 %
|13.08.2025
|JPMORGAN
|51,00€
|-1,35 %
|13.08.2025
|UBS
|56,00€
|+8,32 %
|13.08.2025
|BAADER BANK
|85,00€
|+64,41 %
|13.08.2025
|JPMORGAN
|51,00€
|-1,35 %
|17.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|18.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|63,00€
|+21,86 %
|19.08.2025
|BERENBERG
|52,00€
|+0,58 %
|20.08.2025
