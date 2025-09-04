    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBrenntag AktievorwärtsNachrichten zu Brenntag

    Brenntag Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Brenntag SE

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Brenntag Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Brenntag Aktie mit verkaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag Aktie beträgt 53,23 EUR. Die Brenntag Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,96 %.

    Analysten und Kursziele für die Brenntag Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DZ Bank 48,00 -7,16 % -
    JPMorgan 51,00 -1,35 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 50,00 -3,29 % -
    BAADER BANK 85,00 +64,41 % 04.08.2025
    JEFFERIES 47,00 -9,09 % 13.08.2025
    JEFFERIES 53,00 +2,51 % 13.08.2025
    JPMORGAN 51,00 -1,35 % 13.08.2025
    UBS 56,00 +8,32 % 13.08.2025
    BAADER BANK 85,00 +64,41 % 13.08.2025
    JPMORGAN 51,00 -1,35 % 17.08.2025
    DZ BANK - - 18.08.2025
    WARBURG RESEARCH 63,00 +21,86 % 19.08.2025
    BERENBERG 52,00 +0,58 % 20.08.2025

    Brenntag

    +0,04 %
    -3,79 %
    -3,43 %
    -12,74 %
    -21,95 %
    -20,50 %
    -2,25 %
    +6,61 %
    +201,28 %
    ISIN:DE000A1DAHH0WKN:A1DAHH

