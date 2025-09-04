    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStroeer AktievorwärtsNachrichten zu Stroeer

    Stroeer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Oliver Berg - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Stroeer Aktie im Überblick.
    9 Analysten empfehlen die Stroeer Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stroeer Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Stroeer Aktie beträgt 67,67 EUR. Die Stroeer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +67,39 %.

    Analysten und Kursziele für die Stroeer Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Berenberg Bank 69,00 +70,69 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 72,00 +78,11 % 05.08.2025
    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING 71,00 +75,63 % 11.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 60,00 +48,42 % 13.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 67,00 +65,74 % 13.08.2025
    JPMORGAN 56,00 +38,53 % 13.08.2025
    UBS 70,00 +73,16 % 13.08.2025
    WARBURG RESEARCH 75,00 +85,53 % 13.08.2025
    BERENBERG 69,00 +70,69 % 21.08.2025

    Stroeer

    +0,06 %
    -3,54 %
    -13,86 %
    -23,70 %
    -30,51 %
    -0,94 %
    -40,37 %
    -25,39 %
    +97,32 %
    ISIN:DE0007493991WKN:749399

