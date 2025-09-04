Aktie kaufen oder verkaufen
Stroeer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Oliver Berg - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Stroeer Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Stroeer Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stroeer Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Stroeer Aktie beträgt 67,67€ EUR. Die Stroeer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +67,39 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Stroeer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|69,00€
|+70,69 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|72,00€
|+78,11 %
|05.08.2025
|HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
|71,00€
|+75,63 %
|11.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|60,00€
|+48,42 %
|13.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|67,00€
|+65,74 %
|13.08.2025
|JPMORGAN
|56,00€
|+38,53 %
|13.08.2025
|UBS
|70,00€
|+73,16 %
|13.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|75,00€
|+85,53 %
|13.08.2025
|BERENBERG
|69,00€
|+70,69 %
|21.08.2025
+0,06 %
-3,54 %
-13,86 %
-23,70 %
-30,51 %
-0,94 %
-40,37 %
-25,39 %
+97,32 %
ISIN:DE0007493991WKN:749399
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte