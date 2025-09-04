    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInternational Consolidated Airlines Group AktievorwärtsNachrichten zu International Consolidated Airlines Group

    International Consolidated Airlines Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur International Consolidated Airlines Group Aktie im Überblick.
    8 Analysten empfehlen die International Consolidated Airlines Group Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die International Consolidated Airlines Group Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die International Consolidated Airlines Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die International Consolidated Airlines Group Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der International Consolidated Airlines Group Aktie beträgt 48,64 EUR. Die International Consolidated Airlines Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +985,27 %.

    Analysten und Kursziele für die International Consolidated Airlines Group Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 500,00 +11.056,98 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 4,00 -10,74 % -
    BARCLAYS 3,00 -33,06 % 01.08.2025
    GOLDMAN SACHS 4,00 -10,74 % 01.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 4,00 -10,74 % 01.08.2025
    JPMORGAN - - 04.08.2025
    UBS 3,00 -33,06 % 05.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 4,00 -10,74 % 05.08.2025
    RBC 5,00 +11,57 % 06.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 4,00 -10,74 % 07.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 4,00 -10,74 % 19.08.2025

    International Consolidated Airlines Group

    -0,07 %
    +0,26 %
    +4,32 %
    +12,33 %
    +107,52 %
    +253,87 %
    +174,85 %
    -14,14 %
    +94,80 %
    ISIN:ES0177542018WKN:A1H6AJ



