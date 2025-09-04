Aktie kaufen oder verkaufen
Formycon Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Formycon Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Formycon Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Formycon Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Formycon Aktie beträgt 24,20€ EUR. Die Formycon Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,11 %.
Analysten und Kursziele für die Formycon Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|RBC
|51,00€
|+115,19 %
|13.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|40,00€
|+68,78 %
|13.08.2025
|BERENBERG
|30,00€
|+26,58 %
|19.08.2025
-0,85 %
-2,51 %
-12,71 %
-8,61 %
-54,75 %
-67,84 %
-7,71 %
-2,71 %
+163,75 %
ISIN:DE000A1EWVY8WKN:A1EWVY
