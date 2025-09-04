    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFormycon AktievorwärtsNachrichten zu Formycon

    Formycon Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Formycon Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Formycon Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Formycon Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Formycon Aktie beträgt 24,20 EUR. Die Formycon Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,11 %.

    Analysten und Kursziele für die Formycon Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst - - -
    Analyst - - -
    RBC 51,00 +115,19 % 13.08.2025
    WARBURG RESEARCH 40,00 +68,78 % 13.08.2025
    BERENBERG 30,00 +26,58 % 19.08.2025

    Formycon

    -0,85 %
    -2,51 %
    -12,71 %
    -8,61 %
    -54,75 %
    -67,84 %
    -7,71 %
    -2,71 %
    +163,75 %
    ISIN:DE000A1EWVY8WKN:A1EWVY



    Verfasst von Analysten Monitor
