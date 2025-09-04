    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRolls-Royce Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Rolls-Royce Holdings

    Rolls-Royce Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Jonathan Brady - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Rolls-Royce Holdings Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die Rolls-Royce Holdings Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rolls-Royce Holdings Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce Holdings Aktie beträgt 217,67 EUR. Die Rolls-Royce Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.626,14 %.

    Analysten und Kursziele für die Rolls-Royce Holdings Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMorgan 1,25 Tsd. +9.773,12 % -
    JEFFERIES 12,00 -4,84 % 01.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 12,00 -4,84 % 07.08.2025
    JPMORGAN 12,00 -4,84 % 11.08.2025
    UBS 13,00 +3,09 % 13.08.2025
    JEFFERIES 12,00 -4,84 % 20.08.2025

    Rolls-Royce Holdings

    -0,16 %
    +0,80 %
    +0,96 %
    +16,27 %
    +128,64 %
    +1.380,00 %
    +1.365,75 %
    +271,00 %
    +405,63 %
    ISIN:GB00B63H8491WKN:A1H81L

