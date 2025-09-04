Aktie kaufen oder verkaufen
Rolls-Royce Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Jonathan Brady - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rolls-Royce Holdings Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Rolls-Royce Holdings Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rolls-Royce Holdings Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce Holdings Aktie beträgt 217,67€ EUR. Die Rolls-Royce Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.626,14 %.
Analysten und Kursziele für die Rolls-Royce Holdings Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|1,25 Tsd.€
|+9.773,12 %
|-
|JEFFERIES
|12,00€
|-4,84 %
|01.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|12,00€
|-4,84 %
|07.08.2025
|JPMORGAN
|12,00€
|-4,84 %
|11.08.2025
|UBS
|13,00€
|+3,09 %
|13.08.2025
|JEFFERIES
|12,00€
|-4,84 %
|20.08.2025
-0,16 %
+0,80 %
+0,96 %
+16,27 %
+128,64 %
+1.380,00 %
+1.365,75 %
+271,00 %
+405,63 %
ISIN:GB00B63H8491WKN:A1H81L
