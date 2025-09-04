    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group

    NORMA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur NORMA Group Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die NORMA Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die NORMA Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die NORMA Group Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der NORMA Group Aktie beträgt 16,29 EUR. Die NORMA Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,06 %.

    Analysten und Kursziele für die NORMA Group Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 16,00 +2,24 % -
    DZ Bank 21,00 +34,19 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 17,00 +8,63 % -
    DZ BANK - - 12.08.2025
    BAADER BANK 16,00 +2,24 % 12.08.2025
    BERENBERG 20,00 +27,80 % 12.08.2025
    WARBURG RESEARCH 24,00 +53,35 % 12.08.2025

