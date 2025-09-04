Aktie kaufen oder verkaufen
NORMA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: NORMA Group
Aktuelle Analystenmeinungen zur NORMA Group Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die NORMA Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die NORMA Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die NORMA Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der NORMA Group Aktie beträgt 16,29€ EUR. Die NORMA Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,06 %.
Analysten und Kursziele für die NORMA Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|16,00€
|+2,24 %
|-
|DZ Bank
|21,00€
|+34,19 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00€
|+8,63 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|12.08.2025
|BAADER BANK
|16,00€
|+2,24 %
|12.08.2025
|BERENBERG
|20,00€
|+27,80 %
|12.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|24,00€
|+53,35 %
|12.08.2025
+1,69 %
-5,73 %
+0,26 %
+25,49 %
+2,52 %
+2,59 %
-44,39 %
-65,09 %
-25,43 %
ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV
