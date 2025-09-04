Swiss Re Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Swiss Re Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Swiss Re Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Swiss Re Aktie beträgt 140,40€ EUR. Die Swiss Re Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,93 %.