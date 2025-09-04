Aktie kaufen oder verkaufen
Swiss Re Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Ennio Leanza - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Swiss Re Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Swiss Re Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Swiss Re Aktie beträgt 140,40€ EUR. Die Swiss Re Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,93 %.
Analysten und Kursziele für die Swiss Re Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|99,00€
|-34,37 %
|-
|BERENBERG
|161,00€
|+6,73 %
|04.08.2025
|JEFFERIES
|99,00€
|-34,37 %
|11.08.2025
|RBC
|143,00€
|-5,20 %
|14.08.2025
|JEFFERIES
|99,00€
|-34,37 %
|14.08.2025
|BERENBERG
|161,00€
|+6,73 %
|14.08.2025
|JPMORGAN
|170,00€
|+12,69 %
|14.08.2025
|UBS
|150,00€
|-0,56 %
|14.08.2025
|BERENBERG
|161,00€
|+6,73 %
|18.08.2025
|BERENBERG
|161,00€
|+6,73 %
|31.07.2025
-0,31 %
-3,37 %
-2,64 %
-2,42 %
+21,37 %
+92,05 %
+118,38 %
+99,25 %
+224,78 %
ISIN:CH0126881561WKN:A1H81M
