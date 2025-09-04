    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Re AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Re

    Swiss Re Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Ennio Leanza - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Swiss Re Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Swiss Re Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Swiss Re Aktie beträgt 140,40 EUR. Die Swiss Re Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,93 %.

    Analysten und Kursziele für die Swiss Re Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 99,00 -34,37 % -
    BERENBERG 161,00 +6,73 % 04.08.2025
    JEFFERIES 99,00 -34,37 % 11.08.2025
    RBC 143,00 -5,20 % 14.08.2025
    JEFFERIES 99,00 -34,37 % 14.08.2025
    BERENBERG 161,00 +6,73 % 14.08.2025
    JPMORGAN 170,00 +12,69 % 14.08.2025
    UBS 150,00 -0,56 % 14.08.2025
    BERENBERG 161,00 +6,73 % 18.08.2025
    BERENBERG 161,00 +6,73 % 31.07.2025

    ISIN:CH0126881561WKN:A1H81M






