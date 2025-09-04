Aktie kaufen oder verkaufen
K+S Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: K+S Aktiengesellschaft
Aktuelle Analystenmeinungen zur K+S Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die K+S Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die K+S Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die K+S Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die K+S Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der K+S Aktie beträgt 11,44€ EUR. Die K+S Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,59 %.
Analysten und Kursziele für die K+S Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|11,00€
|-2,35 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|11,00€
|-2,35 %
|-
|JEFFERIES
|11,00€
|-2,35 %
|12.08.2025
|JEFFERIES
|11,00€
|-2,35 %
|12.08.2025
|JPMORGAN
|15,00€
|+33,16 %
|12.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|22,00€
|+95,30 %
|12.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|13.08.2025
|UBS
|11,00€
|-2,35 %
|15.08.2025
|BERENBERG
|11,00€
|-2,35 %
|19.08.2025
-0,80 %
-5,24 %
-15,19 %
-31,54 %
+9,84 %
-49,46 %
+96,98 %
-65,69 %
+572,47 %
ISIN:DE000KSAG888WKN:KSAG88
