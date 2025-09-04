K+S Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur K+S Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die K+S Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die K+S Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die K+S Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die K+S Aktie mit verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S Aktie beträgt 11,44€ EUR. Die K+S Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,59 %.