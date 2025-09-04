    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsK+S AktievorwärtsNachrichten zu K+S

    K+S Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: K+S Aktiengesellschaft

    Aktuelle Analystenmeinungen zur K+S Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die K+S Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die K+S Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die K+S Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die K+S Aktie mit verkaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der K+S Aktie beträgt 11,44 EUR. Die K+S Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,59 %.

    Analysten und Kursziele für die K+S Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Berenberg Bank 11,00 -2,35 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 11,00 -2,35 % -
    JEFFERIES 11,00 -2,35 % 12.08.2025
    JEFFERIES 11,00 -2,35 % 12.08.2025
    JPMORGAN 15,00 +33,16 % 12.08.2025
    WARBURG RESEARCH 22,00 +95,30 % 12.08.2025
    DZ BANK - - 13.08.2025
    UBS 11,00 -2,35 % 15.08.2025
    BERENBERG 11,00 -2,35 % 19.08.2025

    K+S

    -0,80 %
    -5,24 %
    -15,19 %
    -31,54 %
    +9,84 %
    -49,46 %
    +96,98 %
    -65,69 %
    +572,47 %
    ISIN:DE000KSAG888WKN:KSAG88

