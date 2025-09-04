    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec

    SUESS MicroTec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur SUESS MicroTec Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SUESS MicroTec Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der SUESS MicroTec Aktie beträgt 37,43 EUR. Die SUESS MicroTec Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +52,46 %.

    Analysten und Kursziele für die SUESS MicroTec Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    BERENBERG 50,00 +103,67 % 01.08.2025
    BERENBERG 50,00 +103,67 % 07.08.2025
    WARBURG RESEARCH 60,00 +144,40 % 07.08.2025
    DZ BANK - - 08.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 41,00 +67,01 % 08.08.2025
    JEFFERIES 31,00 +26,27 % 10.08.2025
    UBS 30,00 +22,20 % 19.08.2025

