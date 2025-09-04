Aktie kaufen oder verkaufen
SUESS MicroTec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo
Aktuelle Analystenmeinungen zur SUESS MicroTec Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SUESS MicroTec Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SUESS MicroTec Aktie beträgt 37,43€ EUR. Die SUESS MicroTec Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +52,46 %.
Analysten und Kursziele für die SUESS MicroTec Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERENBERG
|50,00€
|+103,67 %
|01.08.2025
|BERENBERG
|50,00€
|+103,67 %
|07.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|60,00€
|+144,40 %
|07.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|08.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|41,00€
|+67,01 %
|08.08.2025
|JEFFERIES
|31,00€
|+26,27 %
|10.08.2025
|UBS
|30,00€
|+22,20 %
|19.08.2025
-0,98 %
-8,68 %
-25,06 %
-36,59 %
-53,08 %
+107,84 %
+56,21 %
+345,17 %
-0,54 %
ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023
