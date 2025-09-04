SUESS MicroTec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur SUESS MicroTec Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SUESS MicroTec Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SUESS MicroTec Aktie beträgt 37,43€ EUR. Die SUESS MicroTec Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +52,46 %.