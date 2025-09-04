Grand City Properties Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Grand City Properties Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Grand City Properties Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Grand City Properties Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Grand City Properties Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Grand City Properties Aktie beträgt 9,43€ EUR. Die Grand City Properties Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -12,70 %.