    Aktie kaufen oder verkaufen

    Grand City Properties Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Grand City Properties Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
    Aktuelle Analystenmeinungen zur Grand City Properties Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Grand City Properties Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Grand City Properties Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Grand City Properties Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Grand City Properties Aktie beträgt 9,43 EUR. Die Grand City Properties Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -12,70 %.

    Analysten und Kursziele für die Grand City Properties Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst - - -
    DZ Bank 14,00 +29,63 % -
    DZ BANK - - 13.08.2025
    JEFFERIES 12,00 +11,11 % 13.08.2025
    UBS 11,00 +1,85 % 13.08.2025
    BERENBERG 14,00 +29,63 % 13.08.2025
    BERENBERG 15,00 +38,89 % 21.08.2025

    Grand City Properties

    +1,12 %
    -6,36 %
    -3,99 %
    -5,69 %
    -13,75 %
    -8,38 %
    -51,38 %
    -27,82 %
    +265,24 %
    ISIN:LU0775917882WKN:A1JXCV

