Evonik Industries Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Evonik Industries Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Evonik Industries Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Evonik Industries Aktie beträgt 16,36€ EUR. Die Evonik Industries Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,07 %.
Analysten und Kursziele für die Evonik Industries Aktie
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|24,00€
|+48,24 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|01.08.2025
|JEFFERIES
|18,00€
|+11,18 %
|01.08.2025
|UBS
|18,00€
|+11,18 %
|01.08.2025
|JPMORGAN
|22,00€
|+35,89 %
|01.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|24,00€
|+48,24 %
|01.08.2025
|BERENBERG
|18,00€
|+11,18 %
|05.08.2025
|JEFFERIES
|17,00€
|+5,00 %
|06.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|22,00€
|+35,89 %
|12.08.2025
-0,37 %
-2,93 %
-2,11 %
-14,88 %
-16,37 %
-13,59 %
-30,48 %
-49,22 %
-51,33 %
ISIN:DE000EVNK013WKN:EVNK01
