    Evonik Industries Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Evonik Industries Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Evonik Industries Aktie zu verkaufen.

    Das durchschnittliche Kursziel der Evonik Industries Aktie beträgt 16,36 EUR. Die Evonik Industries Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,07 %.

    Analysten und Kursziele für die Evonik Industries Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DZ Bank - - -
    Analyst 17,00 +5,00 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 24,00 +48,24 % -
    DZ BANK - - 01.08.2025
    JEFFERIES 18,00 +11,18 % 01.08.2025
    UBS 18,00 +11,18 % 01.08.2025
    JPMORGAN 22,00 +35,89 % 01.08.2025
    WARBURG RESEARCH 24,00 +48,24 % 01.08.2025
    BERENBERG 18,00 +11,18 % 05.08.2025
    JEFFERIES 17,00 +5,00 % 06.08.2025
    WARBURG RESEARCH 22,00 +35,89 % 12.08.2025

