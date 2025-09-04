Evonik Industries Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Evonik Industries Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Evonik Industries Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Evonik Industries Aktie beträgt 16,36€ EUR. Die Evonik Industries Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,07 %.