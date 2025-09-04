    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHugo Boss AktievorwärtsNachrichten zu Hugo Boss

    Hugo Boss Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Cerib - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Hugo Boss Aktie im Überblick.
    8 Analysten empfehlen die Hugo Boss Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die Hugo Boss Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hugo Boss Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Hugo Boss Aktie beträgt 42,53 EUR. Die Hugo Boss Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,44 %.

    Analysten und Kursziele für die Hugo Boss Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 41,00 -2,22 % -
    Analyst 45,00 +7,32 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 44,00 +4,94 % 05.08.2025
    JEFFERIES 36,00 -14,14 % 05.08.2025
    JEFFERIES 41,00 -2,22 % 05.08.2025
    JPMORGAN 39,00 -6,99 % 05.08.2025
    UBS 38,00 -9,37 % 05.08.2025
    UBS 40,00 -4,60 % 05.08.2025
    BAADER BANK 42,00 +0,17 % 05.08.2025
    RBC 44,00 +4,94 % 05.08.2025
    WARBURG RESEARCH 69,00 +64,56 % 05.08.2025
    WARBURG RESEARCH 69,00 +64,56 % 06.08.2025
    DZ BANK - - 08.08.2025
    RBC 45,00 +7,32 % 10.08.2025
    RBC 45,00 +7,32 % 17.08.2025

