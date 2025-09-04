Hugo Boss Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Hugo Boss Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Hugo Boss Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die Hugo Boss Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hugo Boss Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Hugo Boss Aktie beträgt 42,53€ EUR. Die Hugo Boss Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,44 %.