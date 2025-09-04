Aktie kaufen oder verkaufen
Hugo Boss Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Cerib - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hugo Boss Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Hugo Boss Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die Hugo Boss Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hugo Boss Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hugo Boss Aktie beträgt 42,53€ EUR. Die Hugo Boss Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,44 %.
Analysten und Kursziele für die Hugo Boss Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|41,00€
|-2,22 %
|-
|Analyst
|45,00€
|+7,32 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|44,00€
|+4,94 %
|05.08.2025
|JEFFERIES
|36,00€
|-14,14 %
|05.08.2025
|JEFFERIES
|41,00€
|-2,22 %
|05.08.2025
|JPMORGAN
|39,00€
|-6,99 %
|05.08.2025
|UBS
|38,00€
|-9,37 %
|05.08.2025
|UBS
|40,00€
|-4,60 %
|05.08.2025
|BAADER BANK
|42,00€
|+0,17 %
|05.08.2025
|RBC
|44,00€
|+4,94 %
|05.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|69,00€
|+64,56 %
|05.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|69,00€
|+64,56 %
|06.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|08.08.2025
|RBC
|45,00€
|+7,32 %
|10.08.2025
|RBC
|45,00€
|+7,32 %
|17.08.2025
+0,81 %
-0,99 %
+2,37 %
+4,13 %
+13,56 %
-20,02 %
+84,16 %
-58,76 %
+13,66 %
ISIN:DE000A1PHFF7WKN:A1PHFF
