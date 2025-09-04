Aktie kaufen oder verkaufen
LEG Immobilien Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Maja Hitij - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur LEG Immobilien Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die LEG Immobilien Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die LEG Immobilien Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die LEG Immobilien Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der LEG Immobilien Aktie beträgt 93,64€ EUR. Die LEG Immobilien Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +36,35 %.
Analysten und Kursziele für die LEG Immobilien Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|100,00€
|+45,61 %
|-
|BAADER BANK
|100,00€
|+45,61 %
|07.08.2025
|BERENBERG
|99,00€
|+44,16 %
|07.08.2025
|JEFFERIES
|89,00€
|+29,60 %
|07.08.2025
|JPMORGAN
|91,00€
|+32,51 %
|07.08.2025
|UBS
|98,00€
|+42,70 %
|07.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|92,00€
|+33,96 %
|07.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|75,00€
|+9,21 %
|08.08.2025
|JEFFERIES
|92,00€
|+33,96 %
|08.08.2025
|BERENBERG
|99,00€
|+44,16 %
|20.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|95,00€
|+38,33 %
|22.08.2025
+0,51 %
-6,25 %
-0,07 %
-8,31 %
-20,87 %
-6,55 %
-41,88 %
+10,16 %
+63,03 %
ISIN:DE000LEG1110WKN:LEG111
