    Aktie kaufen oder verkaufen

    LEG Immobilien Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Maja Hitij - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur LEG Immobilien Aktie im Überblick.
    10 Analysten empfehlen die LEG Immobilien Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die LEG Immobilien Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die LEG Immobilien Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der LEG Immobilien Aktie beträgt 93,64 EUR. Die LEG Immobilien Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +36,35 %.

    Analysten und Kursziele für die LEG Immobilien Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 100,00 +45,61 % -
    BAADER BANK 100,00 +45,61 % 07.08.2025
    BERENBERG 99,00 +44,16 % 07.08.2025
    JEFFERIES 89,00 +29,60 % 07.08.2025
    JPMORGAN 91,00 +32,51 % 07.08.2025
    UBS 98,00 +42,70 % 07.08.2025
    WARBURG RESEARCH 92,00 +33,96 % 07.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 75,00 +9,21 % 08.08.2025
    JEFFERIES 92,00 +33,96 % 08.08.2025
    BERENBERG 99,00 +44,16 % 20.08.2025
    WARBURG RESEARCH 95,00 +38,33 % 22.08.2025

    LEG Immobilien

    +0,51 %
    -6,25 %
    -0,07 %
    -8,31 %
    -20,87 %
    -6,55 %
    -41,88 %
    +10,16 %
    +63,03 %
