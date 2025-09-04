LEG Immobilien Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur LEG Immobilien Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die LEG Immobilien Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die LEG Immobilien Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die LEG Immobilien Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der LEG Immobilien Aktie beträgt 93,64€ EUR. Die LEG Immobilien Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +36,35 %.