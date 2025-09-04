Commerzbank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Commerzbank Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank Aktie beträgt 28,31€ EUR. Die Commerzbank Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,39 %.