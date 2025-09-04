Aktie kaufen oder verkaufen
Commerzbank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Commerzbank Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank Aktie beträgt 28,31€ EUR. Die Commerzbank Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,39 %.
Analysten und Kursziele für die Commerzbank Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Commerzbank
|35,00€
|+9,56 %
|-
|JPMorgan
|27,00€
|-15,48 %
|-
|JPMorgan
|30,00€
|-6,09 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|06.08.2025
|RBC
|27,00€
|-15,48 %
|06.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|29,00€
|-9,22 %
|06.08.2025
|JPMORGAN
|27,00€
|-15,48 %
|06.08.2025
|JPMORGAN
|30,00€
|-6,09 %
|06.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|33,00€
|+3,30 %
|07.08.2025
|RBC
|28,00€
|-12,35 %
|08.08.2025
|RBC
|33,00€
|+3,30 %
|13.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|35,00€
|+9,56 %
|18.08.2025
|GOLDMAN SACHS
|34,00€
|+6,43 %
|26.08.2025
-0,28 %
-1,79 %
-0,03 %
+18,13 %
+150,31 %
+368,88 %
+574,23 %
+218,86 %
-65,40 %
ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100
