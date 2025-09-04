    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Commerzbank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Commerzbank Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu verkaufen.

    Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank Aktie beträgt 28,31 EUR. Die Commerzbank Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,39 %.

    Analysten und Kursziele für die Commerzbank Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Commerzbank 35,00 +9,56 % -
    JPMorgan 27,00 -15,48 % -
    JPMorgan 30,00 -6,09 % -
    DZ BANK - - 06.08.2025
    RBC 27,00 -15,48 % 06.08.2025
    WARBURG RESEARCH 29,00 -9,22 % 06.08.2025
    JPMORGAN 27,00 -15,48 % 06.08.2025
    JPMORGAN 30,00 -6,09 % 06.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 33,00 +3,30 % 07.08.2025
    RBC 28,00 -12,35 % 08.08.2025
    RBC 33,00 +3,30 % 13.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 35,00 +9,56 % 18.08.2025
    GOLDMAN SACHS 34,00 +6,43 % 26.08.2025

    Commerzbank

    -0,28 %
    -1,79 %
    -0,03 %
    +18,13 %
    +150,31 %
    +368,88 %
    +574,23 %
    +218,86 %
    -65,40 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100

    Im August `25 haben 13 Analysten die Commerzbank Aktie eingestuft.