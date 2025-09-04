Aktie kaufen oder verkaufen
Vonovia Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vonovia Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Vonovia Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Vonovia Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vonovia Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia Aktie beträgt 33,71€ EUR. Die Vonovia Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,75 %.
Analysten und Kursziele für die Vonovia Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|42,00€
|+60,40 %
|-
|JPMorgan
|35,00€
|+33,66 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|06.08.2025
|JEFFERIES
|28,00€
|+6,93 %
|06.08.2025
|JEFFERIES
|30,00€
|+14,57 %
|06.08.2025
|BAADER BANK
|33,00€
|+26,03 %
|06.08.2025
|BERENBERG
|41,00€
|+56,58 %
|06.08.2025
|JPMORGAN
|35,00€
|+33,66 %
|06.08.2025
|UBS
|38,00€
|+45,12 %
|06.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|38,00€
|+45,12 %
|06.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|30,00€
|+14,57 %
|07.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|39,00€
|+48,94 %
|14.08.2025
|GOLDMAN SACHS
|42,00€
|+60,40 %
|20.08.2025
|BERENBERG
|41,00€
|+56,58 %
|21.08.2025
+0,23 %
-8,53 %
-3,13 %
-9,88 %
-15,31 %
-0,34 %
-49,14 %
+4,79 %
+56,22 %
ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J
