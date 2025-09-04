Vonovia Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Vonovia Aktie im Überblick.

11 Analysten empfehlen die Vonovia Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Vonovia Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vonovia Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia Aktie beträgt 33,71€ EUR. Die Vonovia Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,75 %.