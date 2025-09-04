    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVonovia AktievorwärtsNachrichten zu Vonovia

    Vonovia Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Vonovia Aktie im Überblick.
    11 Analysten empfehlen die Vonovia Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Vonovia Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vonovia Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia Aktie beträgt 33,71 EUR. Die Vonovia Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,75 %.

    Analysten und Kursziele für die Vonovia Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Goldman Sachs 42,00 +60,40 % -
    JPMorgan 35,00 +33,66 % -
    DZ BANK - - 06.08.2025
    JEFFERIES 28,00 +6,93 % 06.08.2025
    JEFFERIES 30,00 +14,57 % 06.08.2025
    BAADER BANK 33,00 +26,03 % 06.08.2025
    BERENBERG 41,00 +56,58 % 06.08.2025
    JPMORGAN 35,00 +33,66 % 06.08.2025
    UBS 38,00 +45,12 % 06.08.2025
    WARBURG RESEARCH 38,00 +45,12 % 06.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 30,00 +14,57 % 07.08.2025
    WARBURG RESEARCH 39,00 +48,94 % 14.08.2025
    GOLDMAN SACHS 42,00 +60,40 % 20.08.2025
    BERENBERG 41,00 +56,58 % 21.08.2025

