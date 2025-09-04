    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDt. Beteiligungs AG AktievorwärtsNachrichten zu Dt. Beteiligungs AG

    Aktie kaufen oder verkaufen

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dt. Beteiligungs AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Dt. Beteiligungs AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Dt. Beteiligungs AG Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Dt. Beteiligungs AG Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Dt. Beteiligungs AG Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Dt. Beteiligungs AG Aktie beträgt 22,80 EUR. Die Dt. Beteiligungs AG Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,17 %.

    Analysten und Kursziele für die Dt. Beteiligungs AG Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst - - -
    Analyst - - -
    BAADER BANK 41,00 +68,72 % 07.08.2025
    JEFFERIES 36,00 +48,15 % 07.08.2025
    WARBURG RESEARCH 37,00 +52,26 % 13.08.2025

    Dt. Beteiligungs AG

    -0,82 %
    -4,55 %
    +0,21 %
    -3,60 %
    -1,03 %
    -7,66 %
    -17,93 %
    -6,86 %
    +1.295,48 %
    ISIN:DE000A1TNUT7WKN:A1TNUT



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Dt. Beteiligungs AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25 Im August `25 haben 5 Analysten die Dt. Beteiligungs AG Aktie eingestuft.