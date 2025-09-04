Aktie kaufen oder verkaufen
ProSiebenSat.1 Media Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die ProSiebenSat.1 Media Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die ProSiebenSat.1 Media Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ProSiebenSat.1 Media Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat.1 Media Aktie beträgt 6,80€ EUR. Die ProSiebenSat.1 Media Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,43 %.
Analysten und Kursziele für die ProSiebenSat.1 Media Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|8,00€
|+4,20 %
|-
|UBS
|7,00€
|-8,82 %
|04.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|06.08.2025
|JPMORGAN
|11,00€
|+43,28 %
|06.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|8,00€
|+4,20 %
|31.07.2025
+1,25 %
-2,19 %
-4,47 %
+6,76 %
+37,69 %
+0,45 %
-22,67 %
-82,67 %
-10,63 %
ISIN:DE000PSM7770WKN:PSM777
