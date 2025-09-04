ProSiebenSat.1 Media Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die ProSiebenSat.1 Media Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die ProSiebenSat.1 Media Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ProSiebenSat.1 Media Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat.1 Media Aktie beträgt 6,80€ EUR. Die ProSiebenSat.1 Media Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,43 %.