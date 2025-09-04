    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProSiebenSat.1 Media AktievorwärtsNachrichten zu ProSiebenSat.1 Media

    ProSiebenSat.1 Media Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Matthias Balk - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die ProSiebenSat.1 Media Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die ProSiebenSat.1 Media Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ProSiebenSat.1 Media Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat.1 Media Aktie beträgt 6,80 EUR. Die ProSiebenSat.1 Media Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,43 %.

    Analysten und Kursziele für die ProSiebenSat.1 Media Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DZ Bank 8,00 +4,20 % -
    UBS 7,00 -8,82 % 04.08.2025
    DZ BANK - - 06.08.2025
    JPMORGAN 11,00 +43,28 % 06.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 8,00 +4,20 % 31.07.2025

    ProSiebenSat.1 Media

    +1,25 %
    -2,19 %
    -4,47 %
    +6,76 %
    +37,69 %
    +0,45 %
    -22,67 %
    -82,67 %
    -10,63 %
    ISIN:DE000PSM7770WKN:PSM777

