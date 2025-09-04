    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCIE Financiere Richemont AktievorwärtsNachrichten zu CIE Financiere Richemont

    Aktie kaufen oder verkaufen

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    CIE Financiere Richemont Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - CIE Financiere Richemont Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
    Foto: Jens Kalaene - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur CIE Financiere Richemont Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die CIE Financiere Richemont Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die CIE Financiere Richemont Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die CIE Financiere Richemont Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der CIE Financiere Richemont Aktie beträgt 172,00 EUR. Die CIE Financiere Richemont Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,02 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Compagnie Financiere Richemont AG!
    Short
    149,99€
    Basispreis
    1,03
    Ask
    × 14,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    129,60€
    Basispreis
    1,32
    Ask
    × 11,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die CIE Financiere Richemont Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    BERNSTEIN RESEARCH 190,00 +25,95 % 07.08.2025
    RBC 145,00 -3,88 % 10.08.2025
    RBC 145,00 -3,88 % 21.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 190,00 +25,95 % 21.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 190,00 +25,95 % 27.08.2025

    CIE Financiere Richemont

    +0,31 %
    +1,17 %
    +9,35 %
    -8,16 %
    +7,42 %
    +42,23 %
    +164,04 %
    +134,57 %
    +608,78 %
    ISIN:CH0210483332WKN:A1W5CV

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 158,89CHF, was eine Steigerung von +12,13% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen CIE Financiere Richemont Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25 Im August `25 haben 5 Analysten die CIE Financiere Richemont Aktie eingestuft.