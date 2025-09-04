Aktie kaufen oder verkaufen
CIE Financiere Richemont Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Jens Kalaene - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur CIE Financiere Richemont Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die CIE Financiere Richemont Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die CIE Financiere Richemont Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die CIE Financiere Richemont Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der CIE Financiere Richemont Aktie beträgt 172,00€ EUR. Die CIE Financiere Richemont Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,02 %.
Analysten und Kursziele für die CIE Financiere Richemont Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|190,00€
|+25,95 %
|07.08.2025
|RBC
|145,00€
|-3,88 %
|10.08.2025
|RBC
|145,00€
|-3,88 %
|21.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|190,00€
|+25,95 %
|21.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|190,00€
|+25,95 %
|27.08.2025
+0,31 %
+1,17 %
+9,35 %
-8,16 %
+7,42 %
+42,23 %
+164,04 %
+134,57 %
+608,78 %
ISIN:CH0210483332WKN:A1W5CV
