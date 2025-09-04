Zalando Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Zalando Aktie im Überblick.

21 Analysten empfehlen die Zalando Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Zalando Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Zalando Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Zalando Aktie beträgt 32,63€ EUR. Die Zalando Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +36,88 %.