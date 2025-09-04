Zalando Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Zalando Aktie im Überblick.
21 Analysten empfehlen die Zalando Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Zalando Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Zalando Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Zalando Aktie beträgt 32,63€ EUR. Die Zalando Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +36,88 %.
Analysten und Kursziele für die Zalando Aktie
|JPMORGAN
|29,00€
|+21,67 %
|05.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|38,00€
|+59,43 %
|05.08.2025
|RBC
|45,00€
|+88,80 %
|05.08.2025
|UBS
|42,00€
|+76,21 %
|05.08.2025
|BAADER BANK
|37,00€
|+55,23 %
|06.08.2025
|BERENBERG
|44,00€
|+84,60 %
|06.08.2025
|GOLDMAN SACHS
|43,00€
|+80,41 %
|06.08.2025
|JEFFERIES
|33,00€
|+38,45 %
|06.08.2025
|UBS
|42,00€
|+76,21 %
|06.08.2025
|UBS
|43,00€
|+80,41 %
|06.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|47,00€
|+97,19 %
|06.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|33,00€
|+38,45 %
|07.08.2025
|RBC
|40,00€
|+67,82 %
|10.08.2025
|JEFFERIES
|31,00€
|+30,06 %
|11.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|12.08.2025
|JPMORGAN
|30,00€
|+25,87 %
|12.08.2025
|BAADER BANK
|32,00€
|+34,26 %
|18.08.2025
|RBC
|40,00€
|+67,82 %
|25.08.2025
ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111
