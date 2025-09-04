    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    Aktie kaufen oder verkaufen

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zalando Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Zalando Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
    Foto: Bodo Marks - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Zalando Aktie im Überblick.
    21 Analysten empfehlen die Zalando Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Zalando Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Zalando Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Zalando Aktie beträgt 32,63 EUR. Die Zalando Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +36,88 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Zalando SE!
    Long
    22,68€
    Basispreis
    0,19
    Ask
    × 13,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25,95€
    Basispreis
    0,18
    Ask
    × 12,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Zalando Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst - - -
    Analyst - - -
    Analyst 31,00 +30,06 % -
    Analyst 32,00 +34,26 % -
    JPMorgan 29,00 +21,67 % -
    UBS 42,00 +76,21 % -
    JPMORGAN 29,00 +21,67 % 05.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 38,00 +59,43 % 05.08.2025
    RBC 45,00 +88,80 % 05.08.2025
    UBS 42,00 +76,21 % 05.08.2025
    BAADER BANK 37,00 +55,23 % 06.08.2025
    BERENBERG 44,00 +84,60 % 06.08.2025
    GOLDMAN SACHS 43,00 +80,41 % 06.08.2025
    JEFFERIES 33,00 +38,45 % 06.08.2025
    UBS 42,00 +76,21 % 06.08.2025
    UBS 43,00 +80,41 % 06.08.2025
    WARBURG RESEARCH 47,00 +97,19 % 06.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 33,00 +38,45 % 07.08.2025
    RBC 40,00 +67,82 % 10.08.2025
    JEFFERIES 31,00 +30,06 % 11.08.2025
    DZ BANK - - 12.08.2025
    JPMORGAN 30,00 +25,87 % 12.08.2025
    BAADER BANK 32,00 +34,26 % 18.08.2025
    RBC 40,00 +67,82 % 25.08.2025

    Zalando

    +2,43 %
    -2,25 %
    -5,15 %
    -23,40 %
    +6,36 %
    +7,12 %
    -67,89 %
    -17,34 %
    +5,53 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25,65, was eine Steigerung von +5,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Zalando Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25 Im August `25 haben 24 Analysten die Zalando Aktie eingestuft.