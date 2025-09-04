Aktie kaufen oder verkaufen
DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie beträgt 10,13€ EUR. Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +49,56 %.
Analysten und Kursziele für die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|15,00€
|+121,57 %
|04.08.2025
|UBS
|8,00€
|+18,17 %
|19.08.2025
|BERENBERG
|8,00€
|+18,17 %
|19.08.2025
|BAADER BANK
|10,00€
|+47,71 %
|19.08.2025
|JEFFERIES
|15,00€
|+121,57 %
|19.08.2025
|UBS
|5,00€
|-26,14 %
|20.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|8,00€
|+18,17 %
|20.08.2025
|JEFFERIES
|12,00€
|+77,25 %
|27.08.2025
ISIN:CH0042615283WKN:A0Q6J0
