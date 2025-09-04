    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDocMorris AG (ex zur Rose) AktievorwärtsNachrichten zu DocMorris AG (ex zur Rose)

    DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu verkaufen.

    Das durchschnittliche Kursziel der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie beträgt 10,13 EUR. Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +49,56 %.

    Analysten und Kursziele für die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JEFFERIES 15,00 +121,57 % 04.08.2025
    UBS 8,00 +18,17 % 19.08.2025
    BERENBERG 8,00 +18,17 % 19.08.2025
    BAADER BANK 10,00 +47,71 % 19.08.2025
    JEFFERIES 15,00 +121,57 % 19.08.2025
    UBS 5,00 -26,14 % 20.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 8,00 +18,17 % 20.08.2025
    JEFFERIES 12,00 +77,25 % 27.08.2025

    DocMorris AG (ex zur Rose)

    +1,96 %
    -9,37 %
    -17,09 %
    -28,67 %
    -48,53 %
    -52,67 %
    -89,55 %
    -84,87 %
