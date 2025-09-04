DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie beträgt 10,13€ EUR. Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +49,56 %.