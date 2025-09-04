UBS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur UBS Group Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die UBS Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die UBS Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der UBS Group Aktie beträgt 27,80€ EUR. Die UBS Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -18,44 %.