UBS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: lenscap50 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur UBS Group Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die UBS Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die UBS Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der UBS Group Aktie beträgt 27,80€ EUR. Die UBS Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -18,44 %.
Analysten und Kursziele für die UBS Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|35,00€
|+2,68 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|01.08.2025
|RBC
|31,00€
|-9,05 %
|05.08.2025
|RBC
|34,00€
|-0,25 %
|13.08.2025
|GOLDMAN SACHS
|39,00€
|+14,42 %
|26.08.2025
+0,50 %
-1,76 %
+7,24 %
+15,55 %
+26,32 %
+121,08 %
+230,47 %
+89,55 %
+53,58 %
ISIN:CH0244767585WKN:A12DFH
