Scout24 Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Scout24 Aktie im Überblick.

11 Analysten empfehlen die Scout24 Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Scout24 Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Scout24 Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Scout24 Aktie beträgt 125,36€ EUR. Die Scout24 Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,83 %.