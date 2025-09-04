Aktie kaufen oder verkaufen
Scout24 Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Scout24 SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur Scout24 Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Scout24 Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Scout24 Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Scout24 Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Scout24 Aktie beträgt 125,36€ EUR. Die Scout24 Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,83 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Scout24 Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|125,00€
|+12,51 %
|-
|JPMorgan
|140,00€
|+26,01 %
|-
|JPMorgan
|142,00€
|+27,81 %
|-
|JEFFERIES
|100,00€
|-9,99 %
|05.08.2025
|UBS
|114,00€
|+2,61 %
|05.08.2025
|JPMORGAN
|140,00€
|+26,01 %
|05.08.2025
|UBS
|114,00€
|+2,61 %
|07.08.2025
|BERENBERG
|128,00€
|+15,21 %
|07.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|132,00€
|+18,81 %
|07.08.2025
|JPMORGAN
|140,00€
|+26,01 %
|07.08.2025
|JPMORGAN
|142,00€
|+27,81 %
|07.08.2025
|RBC
|81,00€
|-27,09 %
|07.08.2025
|RBC
|125,00€
|+12,51 %
|07.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|132,00€
|+18,81 %
|08.08.2025
+1,02 %
-1,60 %
-4,31 %
-7,04 %
+61,34 %
+94,60 %
+44,72 %
+264,21 %
ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte