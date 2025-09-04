    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHapag-Lloyd AktievorwärtsNachrichten zu Hapag-Lloyd

    Hapag-Lloyd Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Marcus Brandt - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Hapag-Lloyd Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Hapag-Lloyd Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Hapag-Lloyd Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hapag-Lloyd Aktie mit verkaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Hapag-Lloyd Aktie beträgt 95,60 EUR. Die Hapag-Lloyd Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -18,85 %.

    Analysten und Kursziele für die Hapag-Lloyd Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Berenberg Bank 132,00 +12,05 % -
    JPMORGAN 70,00 -40,58 % 14.08.2025
    UBS 100,00 -15,11 % 14.08.2025
    UBS 110,00 -6,62 % 14.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 124,00 +5,26 % 15.08.2025
    JPMORGAN 72,00 -38,88 % 17.08.2025
    BERENBERG 132,00 +12,05 % 20.08.2025
    JPMORGAN 72,00 -38,88 % 26.08.2025

    Hapag-Lloyd

    +0,93 %
    -2,07 %
    -5,28 %
    -18,90 %
    -15,61 %
    -47,38 %
    +140,90 %
    +390,57 %
    ISIN:DE000HLAG475WKN:HLAG47



