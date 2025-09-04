Aktie kaufen oder verkaufen
Hapag-Lloyd Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Marcus Brandt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hapag-Lloyd Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Hapag-Lloyd Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Hapag-Lloyd Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hapag-Lloyd Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hapag-Lloyd Aktie beträgt 95,60€ EUR. Die Hapag-Lloyd Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -18,85 %.
Analysten und Kursziele für die Hapag-Lloyd Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|72,00€
|-38,88 %
|-
|JPMorgan
|72,00€
|-38,88 %
|-
|Berenberg Bank
|132,00€
|+12,05 %
|-
|JPMORGAN
|70,00€
|-40,58 %
|14.08.2025
|UBS
|100,00€
|-15,11 %
|14.08.2025
|UBS
|110,00€
|-6,62 %
|14.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|124,00€
|+5,26 %
|15.08.2025
|JPMORGAN
|72,00€
|-38,88 %
|17.08.2025
|BERENBERG
|132,00€
|+12,05 %
|20.08.2025
|JPMORGAN
|72,00€
|-38,88 %
|26.08.2025
+0,93 %
-2,07 %
-5,28 %
-18,90 %
-15,61 %
-47,38 %
+140,90 %
+390,57 %
ISIN:DE000HLAG475WKN:HLAG47
