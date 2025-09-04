Aktie kaufen oder verkaufen
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal - picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal
Aktuelle Analystenmeinungen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie beträgt 28,50€ EUR. Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -16,79 %.
Analysten und Kursziele für die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|24,00€
|-29,93 %
|06.08.2025
|JPMORGAN
|24,00€
|-29,93 %
|06.08.2025
|UBS
|28,00€
|-18,25 %
|06.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|32,00€
|-6,57 %
|06.08.2025
|JEFFERIES
|39,00€
|+13,87 %
|06.08.2025
|JPMORGAN
|24,00€
|-29,93 %
|21.08.2025
+0,73 %
-0,49 %
0,00 %
-6,75 %
+10,13 %
+25,65 %
+36,74 %
+86,19 %
+357,03 %
ISIN:NL0011794037WKN:A2ANT0
