    Koninklijke Ahold Delhaize Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie mit verkaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie beträgt 28,50 EUR. Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -16,79 %.

    Analysten und Kursziele für die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMORGAN 24,00 -29,93 % 06.08.2025
    UBS 28,00 -18,25 % 06.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 32,00 -6,57 % 06.08.2025
    JEFFERIES 39,00 +13,87 % 06.08.2025
    Aktie kaufen oder verkaufen Koninklijke Ahold Delhaize Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25 Im August `25 haben 6 Analysten die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie eingestuft.