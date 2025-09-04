    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsING Group AktievorwärtsNachrichten zu ING Group

    ING Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Christoph Gollnow - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur ING Group Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die ING Group Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die ING Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ING Group Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der ING Group Aktie beträgt 20,25 EUR. Die ING Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,95 %.

    Analysten und Kursziele für die ING Group Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    ING 22,00 +6,52 % -
    RBC 22,00 +6,52 % 01.08.2025
    GOLDMAN SACHS 24,00 +16,21 % 04.08.2025
    JPMORGAN 22,00 +6,52 % 04.08.2025
    DZ BANK - - 05.08.2025
    RBC 23,00 +11,37 % 13.08.2025
    GOLDMAN SACHS 25,00 +21,05 % 26.08.2025
    UBS 24,00 +16,21 % 31.07.2025

    ING Group

    -0,24 %
    -0,63 %
    +5,07 %
    +11,53 %
    +28,25 %
    +137,59 %
    +200,76 %
    +52,48 %
    +1.697,12 %
    ISIN:NL0011821202WKN:A2ANV3

    Verfasst von Analysten Monitor
