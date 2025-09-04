ING Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur ING Group Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die ING Group Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die ING Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ING Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ING Group Aktie beträgt 20,25€ EUR. Die ING Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,95 %.