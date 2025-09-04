Aktie kaufen oder verkaufen
ING Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Christoph Gollnow - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur ING Group Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die ING Group Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die ING Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ING Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ING Group Aktie beträgt 20,25€ EUR. Die ING Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,95 %.
Analysten und Kursziele für die ING Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|ING
|22,00€
|+6,52 %
|-
|RBC
|22,00€
|+6,52 %
|01.08.2025
|GOLDMAN SACHS
|24,00€
|+16,21 %
|04.08.2025
|JPMORGAN
|22,00€
|+6,52 %
|04.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|05.08.2025
|RBC
|23,00€
|+11,37 %
|13.08.2025
|GOLDMAN SACHS
|25,00€
|+21,05 %
|26.08.2025
|UBS
|24,00€
|+16,21 %
|31.07.2025
-0,24 %
-0,63 %
+5,07 %
+11,53 %
+28,25 %
+137,59 %
+200,76 %
+52,48 %
+1.697,12 %
ISIN:NL0011821202WKN:A2ANV3
