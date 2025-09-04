Canagold reicht Bericht zur Machbarkeitsstudie für das Projekt New Polaris ein

Vancouver, B.C. – 3. September 2025 / IRW-Press / Canagold Resources Ltd. (TSX: CCM, OTCQB: CRCUF, Frankfurt: CANA) („Canagold“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Fachbericht (der „Bericht“) zur Machbarkeitsstudie für das zu 100 % unternehmenseigene Gold-Antimon-Projekt New Polaris („New Polaris“ oder das „Projekt“) im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia eingereicht hat.

Der Bericht mit dem Titel „New Polaris Project, NI 43-101 Technical Report & Feasibility Study“ entspricht den Vorgaben der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Die wichtigsten Ergebnisse aus dem Bericht wurden ursprünglich in einer Pressemeldung am 21. Juli 2025 bekannt gegeben und sind nachstehend zusammengefasst.

Ein Exemplar des vollständigen Berichts wurde bei SEDAR+ (www.sedarplus.ca) bzw. bei EDGAR (www.sec.gov) eingereicht und kann auch auf der Webseite von Canagold abgerufen werden.

Wichtigste Ergebnisse der Machbarkeitsstudie

- Nettokapitalwert nach Steuern („NPV“) in Höhe von 425 Millionen $, interner Zinsfuß („IRR“) nach Steuern von 30,9 %, Amortisationsdauer der Vorproduktionsinvestitionen („CAPEX“) von 2,4 Jahren unter Annahme eines Diskontsatzes von 5,0 % und eines Goldpreises von 2.500 US$ pro Unze im Basisfall („Goldpreis“).

- NPV nach Steuern in Höhe von 793 Millionen $, IRR nach Steuern von 47,3 %, Amortisationsdauer des Vorproduktions-CAPEX von 1,7 Jahren unter Annahme eines Diskontsatzes von 5,0 % und eines Spot-Goldpreises von 3.300 US$ pro Unze.

- Freier Cashflow nach Steuern über die gesamte Lebensdauer der Mine („LOM“) von 649 Millionen $ bei einem Goldpreis von 2.500 US$ pro Unze im Basisfall.

- Freier LOM-Cashflow nach Steuern von 1,1 Milliarden $ bei einem Spot-Goldpreis von 3.300 US$ pro Unze.

- Geschätzter Vorproduktions-CAPEX von 250 Millionen $.

- Nachhaltige LOM-Gesamtkosten („AISC“) von 1.247 US$ pro zahlbare Unze Gold.

- Hochgradige Untertagemine mit einem durchschnittlichen verwässerten LOM-Gehalt von 9,94 g/t Gold, was 904.000 Unzen Gold entspricht.