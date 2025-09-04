Sparkassen im Rheinland prüfen verdächtige Paypal-Buchungen - Institute rufen Kundschaft an

Köln/Düren (ots) - Bei den Sparkassen Köln-Bonn hat es möglicherweise

betrügerische Abbuchungen über Paypal-Transaktionen gegeben. Nach Informationen

des "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe) hat der

US-Zahlungsdienstleister nach einem Sicherheitsvorfall den Sparkassen in der

Region in dieser Woche Listen geschickt, in denen bereits durchgeführte

Abbuchungen bei Bankkundinnen und -kunden aufgeführt werden, die überprüft

werden sollten. "Paypal hat im Rahmen der gemeinsamen Aufarbeitung mit den

Banken technische Transaktionsdaten geteilt, um gegebenenfalls betrügerische

Transaktionen herauszufiltern", teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Dies sei

weitestgehend abgeschlossen.



Die Sparkasse Köln-Bonn bestätigte, eine entsprechende Liste von Paypal mit

Einträgen erhalten zu haben. Nun werde "im Sinne einer konstruktiven

Zusammenarbeit" nach Wegen gesucht, die Probleme zu beseitigen, so das Institut.

Auch die Kreissparkasse Köln teilt mit, Kundinnen und Kunden auf

"verschiedensten Wegen umfassend" zu informieren. Anrufe zur Aufklärung

verdächtiger Buchungen führt zudem die Sparkasse Düren durch - in welchem Umfang

Menschen in Köln und der Region betroffen sind blieb aber unklar.



ksta.de/1099490



