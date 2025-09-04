Sparkassen im Rheinland prüfen verdächtige Paypal-Buchungen - Institute rufen Kundschaft an
Köln/Düren (ots) - Bei den Sparkassen Köln-Bonn hat es möglicherweise
betrügerische Abbuchungen über Paypal-Transaktionen gegeben. Nach Informationen
des "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe) hat der
US-Zahlungsdienstleister nach einem Sicherheitsvorfall den Sparkassen in der
Region in dieser Woche Listen geschickt, in denen bereits durchgeführte
Abbuchungen bei Bankkundinnen und -kunden aufgeführt werden, die überprüft
werden sollten. "Paypal hat im Rahmen der gemeinsamen Aufarbeitung mit den
Banken technische Transaktionsdaten geteilt, um gegebenenfalls betrügerische
Transaktionen herauszufiltern", teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Dies sei
weitestgehend abgeschlossen.
Die Sparkasse Köln-Bonn bestätigte, eine entsprechende Liste von Paypal mit
Einträgen erhalten zu haben. Nun werde "im Sinne einer konstruktiven
Zusammenarbeit" nach Wegen gesucht, die Probleme zu beseitigen, so das Institut.
Auch die Kreissparkasse Köln teilt mit, Kundinnen und Kunden auf
"verschiedensten Wegen umfassend" zu informieren. Anrufe zur Aufklärung
verdächtiger Buchungen führt zudem die Sparkasse Düren durch - in welchem Umfang
Menschen in Köln und der Region betroffen sind blieb aber unklar.
ksta.de/1099490
