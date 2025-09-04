    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Sparkassen im Rheinland prüfen verdächtige Paypal-Buchungen - Institute rufen Kundschaft an

    Köln/Düren (ots) - Bei den Sparkassen Köln-Bonn hat es möglicherweise
    betrügerische Abbuchungen über Paypal-Transaktionen gegeben. Nach Informationen
    des "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe) hat der
    US-Zahlungsdienstleister nach einem Sicherheitsvorfall den Sparkassen in der
    Region in dieser Woche Listen geschickt, in denen bereits durchgeführte
    Abbuchungen bei Bankkundinnen und -kunden aufgeführt werden, die überprüft
    werden sollten. "Paypal hat im Rahmen der gemeinsamen Aufarbeitung mit den
    Banken technische Transaktionsdaten geteilt, um gegebenenfalls betrügerische
    Transaktionen herauszufiltern", teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Dies sei
    weitestgehend abgeschlossen.

    Die Sparkasse Köln-Bonn bestätigte, eine entsprechende Liste von Paypal mit
    Einträgen erhalten zu haben. Nun werde "im Sinne einer konstruktiven
    Zusammenarbeit" nach Wegen gesucht, die Probleme zu beseitigen, so das Institut.
    Auch die Kreissparkasse Köln teilt mit, Kundinnen und Kunden auf
    "verschiedensten Wegen umfassend" zu informieren. Anrufe zur Aufklärung
    verdächtiger Buchungen führt zudem die Sparkasse Düren durch - in welchem Umfang
    Menschen in Köln und der Region betroffen sind blieb aber unklar.

    ksta.de/1099490

