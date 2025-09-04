Permira trennt sich von seinen letzten Anteilen an Teamviewer
- Permira verkauft 12,5 Millionen Teamviewer-Anteile.
- Aktienpreis bei Platzierung: 9,20 Euro pro Stück.
- Permira hält nach Verkauf keine Aktien mehr.
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Finanzinvestor Permira ist mit einer weiteren Aktienplatzierung nun komplett bei Teamviewer ausgestiegen. Knapp 12,5 Millionen Anteile seien für 9,20 Euro das Stück verkauft worden, teilte Permira am Donnerstagmorgen in Luxemburg mit. Zum Vergleich: Am Mittwoch hatten die Papiere auf Xetra mit 9,745 Euro geschlossen. Der Bruttoerlös aus der Platzierung liege damit bei fast 115 Millionen Euro. Das platzierte Aktienvolumen entspreche rund sieben Prozent des Teamviewer-Grundkapitals. Nach der Platzierung hält Permira den Angaben zufolge keine Aktien des Softwareherstellers mehr./zb/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,82 % und einem Kurs von 9,353 auf Lang & Schwarz (03. September 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um +3,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,06 %.
Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,66 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,000EUR. Von den letzten 5 Analysten der TeamViewer Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von +25,82 %/+78,24 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu TeamViewer - A2YN90 - DE000A2YN900
Das denkt die wallstreetONLINE Community über TeamViewer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Hab Ich doch geschrieben. Es kommt eine Hochstufung, Aktie springt um mehr 10%, einen Tag später wird verkündet, dass eine zweistellige Mio.-Anzahl von Aktien auf den Markt kommt, klingt für mich, aber das ist meine persönliche Meinung, nach einer geplanten konstatierten Aktion, die Aktie vorher noch auf ein höheres Niveau zu bringen. Ganz wertfrei und völlig emotionslos.
Zumindest bleiben wir im MDAX: https://www.boerse.de/nachrichten/ROUNDUP-INDEX-MONITOR-Porsche-AG-steigt-aus-Dax-ab-Fielmann-neu-in-MDax/37848137
Wer jetzt noch glaubt, dass hier kein übles Spiel mit den freien Aktionären getrieben wird, ist selber schuld, Gestern aus heiterem Himmel die grooooße Aufwertung, heute der Hammer drauf. Das war sauber abgekartet, da fresse ich einen Besen, und meiner bescheidenen Meinung nach dürfte da mitten drin ganz dick der Oberfinanzier mitmischen. Pfui Teufel, was hier hinter der Kulisse des seriösen Unternehmens alles getrieben wird. Bin froh, dass ich meine 2 eur 50 über Optionen gestern versilbert habe.