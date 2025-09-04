    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer
    Permira trennt sich von seinen letzten Anteilen an Teamviewer

    Für Sie zusammengefasst
    • Permira verkauft 12,5 Millionen Teamviewer-Anteile.
    • Aktienpreis bei Platzierung: 9,20 Euro pro Stück.
    • Permira hält nach Verkauf keine Aktien mehr.
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Finanzinvestor Permira ist mit einer weiteren Aktienplatzierung nun komplett bei Teamviewer ausgestiegen. Knapp 12,5 Millionen Anteile seien für 9,20 Euro das Stück verkauft worden, teilte Permira am Donnerstagmorgen in Luxemburg mit. Zum Vergleich: Am Mittwoch hatten die Papiere auf Xetra mit 9,745 Euro geschlossen. Der Bruttoerlös aus der Platzierung liege damit bei fast 115 Millionen Euro. Das platzierte Aktienvolumen entspreche rund sieben Prozent des Teamviewer-Grundkapitals. Nach der Platzierung hält Permira den Angaben zufolge keine Aktien des Softwareherstellers mehr./zb/mis

    TeamViewer

    +1,98 %
    +3,60 %
    +6,06 %
    -10,20 %
    -22,47 %
    -4,33 %
    -77,57 %
    -68,42 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie

    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,82 % und einem Kurs von 9,353 auf Lang & Schwarz (03. September 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um +3,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,66 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,000EUR. Von den letzten 5 Analysten der TeamViewer Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von +25,82 %/+78,24 % bedeutet.




