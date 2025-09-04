Permira trennt sich von seinen letzten Anteilen an Teamviewer

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,82 % und einem Kurs von 9,353 auf Lang & Schwarz (03. September 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um +3,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,06 %.

Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,66 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,000EUR. Von den letzten 5 Analysten der TeamViewer Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von +25,82 %/+78,24 % bedeutet.