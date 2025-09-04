DAX-FLASH
Dax leicht im Plus erwartet - Warten auf US-Jobdaten beginnt
- Dax startet leicht positiv, kaum Fortschritte erwartet.
- Anleger warten auf US-Arbeitsmarktdaten am Freitag.
- Neubesetzung im Dax: Porsche und Sartorius weichen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Donnerstag mit einem leicht positiven Handelsstart kaum Fortschritte auf dem Weg zurück zu den 24.000 Punkten machen. Nach der Stabilisierung vom Vortag gehen die Anleger in eine Wartehaltung über vor den monatlichen Arbeitsmarktdaten, die am Freitag in den USA erwartet werden. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,15 Prozent höher auf 23.630 Punkte.
Die Vorgaben sind durchwachsen, denn in den USA waren am Vorabend nur die Technologiewerte wieder angesprungen. Die Commerzbank sieht Anzeichen, dass sich der dortige Arbeitsmarkt so langsam abkühlt. Laut dem Devisenexperten Michael Pfister dürften sich Marktteilnehmer in ihrer Sichtweise bestätigt sehen, dass die US-Notenbank Fed demnächst mit Zinssenkungen beginnt. Nachbörslich enttäuschte allerdings der Softwarehersteller Salesforce mit einem schwachen Quartalsausblick, der sich hierzulande auf das Dax-Schwergewicht SAP auswirken könnte.
Hierzulande steht die baldige Neubesetzung des Dax im Mittelpunkt. Der Sportwagenbauer Porsche und der Laborzulieferer Sartorius müssen in Kürze ihren Platz in der ersten Börsenliga freigeben für den Immobilienplattform-Betreiber Scout24 und den Anlagenbauer Gea ./tih/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 64,40 auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -5,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 20,19 Mrd..
Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Porsche AG Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von -7,52 %/+44,36 % bedeutet.
