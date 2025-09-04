Dax leicht im Plus erwartet - Warten auf US-Jobdaten beginnt

Hierzulande steht die baldige Neubesetzung des Dax im Mittelpunkt. Der Sportwagenbauer Porsche und der Laborzulieferer Sartorius müssen in Kürze ihren Platz in der ersten Börsenliga freigeben für den Immobilienplattform-Betreiber Scout24 und den Anlagenbauer Gea ./tih/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 64,40 auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -5,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,76 %.

Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 20,19 Mrd..

Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Porsche AG Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von -7,52 %/+44,36 % bedeutet.