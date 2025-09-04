    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAFRAN AktievorwärtsNachrichten zu SAFRAN
    UBS stuft Safran auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran von 310 auf 300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Zyklus im Servicebereich dürfte seinen Höhepunkt erreichen, schrieb Ian Douglas-Pennant am Mittwochabend. Er strich bei MTU daher seine Kaufempfehlung./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 18:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 282,6EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Ian Douglas-Pennant
    Analysiertes Unternehmen: Safran
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 300
    Kursziel alt: 310
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


