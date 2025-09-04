UBS stuft Safran auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran von 310 auf 300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Zyklus im Servicebereich dürfte seinen Höhepunkt erreichen, schrieb Ian Douglas-Pennant am Mittwochabend. Er strich bei MTU daher seine Kaufempfehlung./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 18:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 282,6EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ian Douglas-Pennant

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 310

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

