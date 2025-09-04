Jefferies hebt SMA Solar auf 'Hold' - Ziel bleibt bei 16 Euro

Nein. Large Scale läuft ja top. Batteriespeichersysteme dito. Altenso - eine Perle.





Aber man muss als Management doch zur Kenntnis nehmen, das in Deutschland das Aufkommen der Balkonsolaranlagen und die massiven vom Gesetzgber verordneten Kostensteigerungen für den Bau einer Photovoltaikanlage über 2 kWh den Markt für Kleinanlagen vollkommen verändert haben.





Man muss heute offenbar als privater Hausbesitzer eine komplett neuer Schalttafel installieren lassen, wenn man eine Photovoltaikanlage an des Netz anschließen will. Da entstehen leicht 5.000 Euro Installationskosten allein dafür - das Mehrfache einer kompleten Balkonsolaranlage mit Speicher! Dazu der von den Netzbetreibern seit Jahrzehnten torpedierte Ausbau eines intelligenten Stromnetzes mit Smartmetern beim Endkunden.





Dazu die von den Netzbetreibern mancherorts massiv verzögerte Bearbeitung von Anschlussanträgen und Auszahlung von Einspeisevergütungen. Da muss man ja nicht selten ein Jahr auf den Anschluss und ein weiteres Jahr auf die erste Auszahlung warten. Das betrifft besonders den gewerblichen Bereich, der eine Anlage meist auf Kredit finanziert und sich solche Verzögerungen gar nicht leisten kann.





Es wurde vm Gesetzgeber und von den Netzbetreibern wirklich einiges gemacht, damit sich der Markt in "ganz klein" und "ganz groß" spaltet und der Markt für HBS von SMA Solar quasi fast verschwindet. Und da muss man doch die Erwartung haben, das ein Management eines Fachunternehmens das erkennt - wenn ich als vollkommener Laie das schon sehe.





Aber das ist hier offenbar nicht der Fall! Man hat die zugegebenermaßen rasante Marktveränderung nicht kommen sehen. Das Thema Balkonsolaranlagen mit "Plug and play" und dessen Auswirkung auf frühere Heiminstallationen über Handwerker wurde vollkommen unterschätzt. Und offenbar ist es im Ausland nicht anders. Und man reagiert da nicht drauf wie es notwendig wäre. Man hofft und hofft das der alte Markt zurückkommt. Aber wie soll das gehen?





Wie geschrieben verändert sich der Markt vielmehr in die Richtung, das frühere Balkonsolaranlagen zu größeren Eigenverbrauchsanlagen ausgebaut werden. Bzw. es soll so sein, das offiziell in Deutschland rund 1 Million Balkonsolaranlagen angemeldet sind. Aber es werden weitere 4 Millionen nicht angemeldete Anlagen vermutet. Mancher Hausbesitzer soll mit getrennten Stromkreisen auch gleich mehrere Balkonsolaranlagen betreiben. Amortisationszeiten 2, 3 Jahre und nicht wie bei Heiminstallationen vorher 15 oder 20 Jahre! Das muss man als Management von SMA Solar doch sehen!