    ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt SMA Solar auf 'Hold' - Ziel bleibt bei 16 Euro

    • Jefferies stuft SMA Solar von "Underperform" auf "Hold"
    • Kursziel bleibt unverändert bei 16 Euro, positive Sicht
    • Starke Nachfrage im Großprojekte-Bereich, USA im Fokus
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktien von SMA Solar mit einem unveränderten Kursziel von 16 Euro von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Analyst Constantin Hesse reagierte damit am Mittwoch auf den Kursrutsch infolge der Gewinnwarnung. Er sieht die Prognosesenkung des Solarzulieferers als reinigendes Gewitter. SMA profitiere weiter von einer starken Nachfrage im Großprojekte-Bereich - mit Überraschungspotenzial in den USA. Die Restrukturierung könnte aber insgesamt zunächst die Kasse belasten./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 09:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    SMA Solar Technology

    ISIN:DE000A0DJ6J9WKN:A0DJ6J

     

    Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 16,44 auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um -29,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 571,16 Mio..

    SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,500EUR. Von den letzten 6 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -2,79 %/+27,58 % bedeutet.


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
