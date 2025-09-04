ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt SMA Solar auf 'Hold' - Ziel bleibt bei 16 Euro
- Jefferies stuft SMA Solar von "Underperform" auf "Hold"
- Kursziel bleibt unverändert bei 16 Euro, positive Sicht
- Starke Nachfrage im Großprojekte-Bereich, USA im Fokus
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktien von SMA Solar mit einem unveränderten Kursziel von 16 Euro von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Analyst Constantin Hesse reagierte damit am Mittwoch auf den Kursrutsch infolge der Gewinnwarnung. Er sieht die Prognosesenkung des Solarzulieferers als reinigendes Gewitter. SMA profitiere weiter von einer starken Nachfrage im Großprojekte-Bereich - mit Überraschungspotenzial in den USA. Die Restrukturierung könnte aber insgesamt zunächst die Kasse belasten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 09:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 16,44 auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um -29,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,73 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 571,16 Mio..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,500EUR. Von den letzten 6 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -2,79 %/+27,58 % bedeutet.
Das Unternehmen hat zuletzt per 30.05.2025 eine Nettoliquidität von 135 Millionen Euro ausgewiesen. Ende 2024 waren es nur 84 Millionen Euro. Möglich wurde dies durch den Forderungseinzug. Klingt erstmal gut. ABER!:
Da würde ich nicht drauf wetten. Würdeja voraussetzen, dass einige den aktuellen Einstieg für attraktiv halten. Ich seh Kursziele von 10-14 Euro und halte eine einstelligkeit für nicht aus der Welt. Bin nur froh, dass ich meine restlichen 40% gestern Abend noch rausgeschmissen habe. Habe auch keinen schlechten Deal insgesamt gemacht. Hatte mir nur erhofft hier länger dabei bleiben zu wollen. Für mich ist mit dieser salamitaktik vertrauen dahin und ob ich jemals wieder investiere auch fraglich.
Nein. Large Scale läuft ja top. Batteriespeichersysteme dito. Altenso - eine Perle.