Scout24 SE im DAX: Ein neuer Stern am Börsenhimmel!
Scout24 SE steigt in den DAX auf und festigt seine Position als Marktführer in der digitalen Immobilienvermarktung.
Foto: Scout24 SE
- Scout24 SE wird am 22. September 2025 in den DAX aufgenommen.
- Der Konzern zählt zu den 40 wertvollsten börsennotierten Unternehmen in Deutschland.
- Scout24 ist Betreiber der digitalen Plattform ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien.
- Der CEO Ralf Weitz bezeichnet den DAX-Aufstieg als historischen Meilenstein und Bestätigung der Unternehmensstrategie.
- CFO Dirk Schmelzer hebt die starke finanzielle Performance und das nachhaltige Geschäftsmodell von Scout24 hervor.
- Scout24 hat rund 19 Millionen monatliche Nutzer und ist Marktführer in der digitalen Immobilienvermarktung in Deutschland und Österreich.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Scout24 ist am 30.10.2025.
Der Kurs von Scout24 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 109,95EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,04 % im
Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 109,20EUR das entspricht einem Minus von -0,68 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.808,87PKT (+0,17 %).
-1,94 %
-1,68 %
-3,72 %
-6,79 %
+59,76 %
+94,69 %
+43,51 %
+289,11 %
ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8
