Zurückhaltung bestimmt das Geschehen

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der Dax dürfte am Donnerstag mit einem leicht positiven Handelsstart kaum Fortschritte auf dem Weg zurück zu den 24.000 Punkten machen. Nach der Stabilisierung am Vortag warten Anleger weiter auf die monatlichen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,15 Prozent höher auf 23.630 Punkte. Die Vorgaben sind durchwachsen, denn in den USA waren am Vorabend nur Technologiewerte wieder angesprungen.

USA: - TECHS ETWAS ERHOLT - Dank der Kursgewinne der Tech-Schwergewichte Alphabet und Apple ist die US-Technologiebörse Nasdaq am Mittwoch auf Erholungskurs gegangen. Die weiter hohen Anleiherenditen schoben zu viel Euphorie allerdings einen Riegel vor, auch wenn die Zinsen zuletzt wieder etwas zurückgingen. Konjunkturdaten und ein Konjunkturbericht der US-Notenbanken bewegten die Kurse zur Wochenmitte kaum. Der Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,79 Prozent auf 23.414,84 Punkte. Damit knüpfte er nach zwei schwachen Tagen wieder an die Gewinnserie aus der Vorwoche an. Der jüngst ebenfalls schwächelnde Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit 0,05 Prozent moderat im Minus bei 45.271,23 Zählern. Der breit gefasste S&P 500 stieg um 0,51 Prozent auf 6.448,26 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE IN CHINA, GEWINNE IN JAPAN - Die Furcht vor staatlichen Eingriffen hat am Donnerstag die Stimmung an Chinas Börsen belastet. So erwägen die Finanzaufseher des Landes Maßnahmen gegen übermäßige Aktienspekulationen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank zuletzt um gut ein Prozent und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen knickte um mehr als zwei Prozent ein. In Tokio stieg der Nikkei 225 hingegen im späten Handel um eineinhalb Prozent. Er profitierte ebenso wie der höhere australische Aktienmarkt von der Erwartung einer baldigen Leitzinssenkung in den USA.

DAX 23.594,80 0,46% XDAX 23.602,65 -0,06% EuroSTOXX 50 5.325,01 0,64%

Stoxx50 4.548,44 0,85%

DJIA 45.271,23 -0,05% S&P 500 6448,26 0,51% NASDAQ 100 23414,83 0,79%



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Bund-Future 129,32 0,03% °



Euro/USD 1,1650 -0,01%

USD/Yen 148,25 0,10%

Euro/Yen 172,73 0,01%

Bitcoin 110.797 -0,86%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:



Brent 67,16 -0,44 USD WTI 63,52 -0,45 USD °



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,81 % und einem Kurs von 238,5 auf Nasdaq (04. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +11,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,90 %. Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,15 Bil.. Alphabet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 229,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 260,00USD was eine Bandbreite von -16,76 %/+12,72 % bedeutet.



