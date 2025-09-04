BASF-Aktie: Risiko oder Chance? Dividende und Erholung im Fokus!

Die BASF-Aktie bewegt sich in einem langfristigen Abwärtstrend, hat jedoch seit dem Sommer 2022 eine Bodenbildung bei etwa 40 Euro vollzogen. Diese Phase ist von Volatilität geprägt, wobei die Aktie immer wieder in den Bereich von 50 bis 55 Euro zurückfällt. Technische Indikatoren wie der MACD zeigen erste positive Signale, jedoch bleibt die Aktie in einem seitwärts gerichteten Trend. Die Risiken sind begrenzt, doch das Chance-Risiko-Verhältnis ist derzeit nicht besonders attraktiv.

Die BASF-Aktie zeigt in den letzten Monaten eine Akkumulationsphase, jedoch bleibt ein klarer Durchbruch aus. Seit dem Ende der Corona-Pandemie leidet die Industrie, insbesondere die Chemiebranche, unter stagnierender Produktion und steigenden Kosten. Die Ertragskraft von BASF wurde durch hohe Rohstoff- und Energiekosten, verstärkt durch den Ukraine-Konflikt, stark beeinträchtigt. Trotz ermutigender Frühindikatoren ist die Branche von einer nachhaltigen Erholung noch weit entfernt.

Analysten sind uneinig in ihren Bewertungen. Von insgesamt 21 Empfehlungen sind 10 zum Kauf oder Übergewichten, während 11 neutral oder zum Reduzieren raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 49,88 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 10 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs darstellt. Die Dividende, die für 2024 auf 2,25 Euro pro Aktie gesenkt wurde, bleibt jedoch ein zentrales Thema. Trotz einer geschätzten Dividendenrendite von 5,0 Prozent ist die Nachhaltigkeit dieser Ausschüttung fraglich, insbesondere angesichts der hohen Nettoverschuldung von 21,3 Milliarden Euro und eines negativen Free Cashflows.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind herausfordernd: Hohe Energiepreise, Handelskonflikte und eine zurückhaltende Industrieproduktion belasten die Ertragslage. BASF muss sich zudem strategisch neu ausrichten, was zusätzliche Investitionen erfordert. Die Dividendenpolitik des Unternehmens bleibt ein zweischneidiges Schwert; während eine Rendite von 5 Prozent verlockend erscheint, könnte die Ertragslage jederzeit schwanken und die Ausschüttung gefährden.

Insgesamt bleibt die BASF-Aktie ein spannendes, aber riskantes Investment. Anleger sollten sich der Unsicherheiten bewusst sein und ihre Entscheidungen wohlüberlegt treffen, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Hauptversammlungen und die damit verbundenen Dividendenentscheidungen.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 44,56EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 07:37 Uhr) gehandelt.