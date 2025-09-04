Kann Bitcoin im September sein Comeback feiern? Alle Augen auf die Fed!

Der Sommer war für Bitcoin eine Flaute, während Ether deutlich besser abschnitt. Im August fiel Bitcoin um etwa 7 Prozent, während Ether ein Plus von 17 Prozent verzeichnete. In den letzten zwei Monaten stieg Bitcoin lediglich um 1 Prozent, während Ether um beeindruckende 74 Prozent zulegte. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Marktanteilen wider: Die Bitcoin-Dominanz sank im vergangenen Monat um mehr als fünf Prozent, was Ether die Rolle des dominierenden Assets im Krypto-Ökosystem einbrachte.

Nach einem schwachen Sommer könnte Bitcoin im September wieder an Dominanz gewinnen, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Sitzung der US-Notenbank (Fed) am 16. und 17. September. Am Montagmittag notierte Bitcoin bei 109.394 US-Dollar und verzeichnete einen Anstieg von 0,91 Prozent. Trotz eines Wochenverlusts von über drei Prozent stellt sich die Frage, ob Bitcoin im September ein Comeback feiern kann.

Historisch gesehen zählt der September zu den problematischsten Monaten für Bitcoin, mit einem durchschnittlichen Minus von 3,7 Prozent. Dennoch schloss Bitcoin die letzten beiden September im Plus ab. Im Gegensatz dazu hat sich der Oktober als "Uptober" etabliert, in dem Bitcoin seit 2013 im Schnitt um 21 Prozent zulegte. Dies gibt Investoren Hoffnung auf eine positive Entwicklung.

Satraj Bambra, CEO der Hybrid-Börse Rails, prognostiziert, dass Bitcoin zu Beginn des Septembers volatil seitwärts laufen könnte. Das ETH-BTC-Verhältnis erreicht lokale Hochs, was auf eine mögliche Abkühlung bei Ether hindeutet und Bitcoin kurzfristig relative Stärke verleihen könnte. Die bevorstehende Fed-Sitzung könnte ebenfalls eine entscheidende Rolle spielen. Fed-Chef Jerome Powell deutete an, dass eine Zinssenkung möglich sei, was die Liquidität im Markt erhöhen würde – ein Umfeld, in dem Bitcoin historisch oft profitiert hat.

Matthew Sigel, Leiter für Digital-Asset-Research bei VanEck, warnt jedoch, dass eine nachlassende Nachfrage der Privatanleger Druck auf Krypto-Aktien ausüben könnte, während Bitcoin als Outperformer hervorgehen könnte. Bambra erwartet eine Verschiebung zugunsten von Bitcoin, sobald sich das ETH-BTC-Verhältnis abkühlt. Insgesamt bleibt die Marktentwicklung spannend, während Investoren auf die kommenden Monate blicken.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 110.700USD auf CryptoCompare Index (04. September 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.